PlayStation State of Play Japan : une présentation dédiée aux jeux asiatiques à suivre cette semaine

Date et heure du prochain State of Play





Fin septembre, juste avant le Tokyo Game Show 2025, nous avons eu droit à un traditionnel State of Play riche en belles annonces, dont la première bande-annonce de Marvel's Wolverine et du gameplay de Saros. Alors que nous célébrerons ce 11 novembre l'armistice de 1918, Sony Interactive Entertainment nous donne rendez-vous pour une édition spéciale de son format, qui sera orienté vers les pays asiatiques et en particulier le Japon. Ce State of Play Japan sera donc diffusé comme d'habitude à 23h00 ce mardi et aura comme présentateur Yuki Kaji, notamment connu comme étant la voix d'Eren dans Shingeki no Kyojin (L'Attaque des Titans).

Quel programme pour ce State of Play ?





Les seules informations qui ont été communiquées au sujet de cette présentation, c'est qu'elle durera plus de 40 minutes et sera centrée sur les jeux conçus au Japon et à travers l'Asie, avec tout de même quelques autres mises à jour qualifiées d'excitantes. L'audio sera dans la langue de Mishima, avec des sous-titres en anglais sur la chaîne internationale de PlayStation.

Nous pouvons espérer avoir des nouvelles de MARVEL Tōkon: Fighting Souls signé Arc System Works, Nioh 3 de Team Ninja et Koei Tecmo, Romeo is a Dead Man ou encore Tides of Annihilation d'Eclipse Glow Games, tous révélés lors de précédentes éditions. Resident Evil Requiem et PRAGMATA de Capcom y auraient également toute leur place. Et même s'il n'a pas été créé dans l'Archipel, avoir des informations au sujet de Ghost of Yōtei Legends ne serait pas top déplacé. Bref, comme toujours, wait & see.

