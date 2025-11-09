PSVR2 : Audio Trip ne se joue pas vraiment, il se danse, et il arrive bientôt sur PS5 !

Le catalogue du PlayStation VR2 va continuer de bouger ce 11 novembre avec l’arrivée du classique Audio Trip. Ce n’est pas un nouveau jeu dans l’absolu, il a déjà fait ses preuves sur PC VR et sur les casques Meta, mais cette version PS5 profite de quelques ajouts techniques qui devraient mieux mettre en valeur son côté chorégraphié. L’idée reste la même, nous faire danser en VR sans que cela ressemble à des gestes aléatoires devant le salon.

Dans Audio Trip, chaque mouvement a été pensé par un danseur professionnel. Nous ne sommes pas seulement face à des orbes à attraper. Nous devons saisir des gemmes, suivre des rubans, frapper des tambours virtuels, esquiver des obstacles, le tout en suivant la musique. Le jeu fait tout pour que le joueur ait l’impression de danser vraiment. Ce n’est pas un titre de rythme qui fait bouger les bras de manière désordonnée, c’est un titre qui veut nous mettre dans le tempo.

La version PlayStation VR2 apporte un vrai plus visuel. Le rendu fovéal dynamique utilise le suivi oculaire pour garder une image nette là où nous regardons. La prise en charge HDR améliore les couleurs et les effets lumineux. Cela paraît technique mais dans un jeu de danse où nous devons lire l’action très vite, cela change l’expérience. L’image reste propre, les éléments sont lisibles, les décors ne viennent pas gêner le gameplay.

Le contenu est déjà solide. Plus de 120 niveaux conçus à la main, répartis sur 32 morceaux sous licence. Chaque musique propose trois difficultés. Nous pouvons donc y revenir souvent sans avoir l’impression de refaire toujours le même exercice. Le jeu prévoit aussi un mode cardio. Ceux qui veulent utiliser leur casque VR pour faire un peu de sport sans passer par une application dédiée peuvent y trouver leur compte. Des playlists sont intégrées pour des sessions rapides de dix minutes ou des séances plus longues de trente minutes. Il est aussi possible de créer ses propres enchaînements pour adapter l’effort.

Le mode Campagne vient structurer tout cela. Il propose une progression avec des défis qui reviennent sur les mêmes morceaux mais avec des paramètres différents. C’est utile pour les nouveaux joueurs qui ne savent pas trop par où commencer. C’est aussi une bonne façon de garder les habitués. Le jeu récompense la régularité avec des succès intégrés qui poussent à tester plusieurs styles de jeu.

Visuellement, Audio Trip garde sa direction artistique très marquée. Chaque morceau possède son environnement réactif. Parfois nous sommes plongés dans des ambiances néon, parfois dans des univers plus abstraits qui réagissent à la musique. Cela participe à la sensation d’être dans un clip. Le jeu ne cherche pas le réalisme, il cherche l’énergie. Tout est là pour nous garder actifs, musique, couleurs, mouvements.*

Voir Audio Trip arriver sur PS VR2 en 2025 est plutôt logique. Le casque de Sony manquait encore de jeux de danse et de fitness qui s’appuient vraiment sur la VR. Ce titre peut parler à ceux qui ont déjà joué sur Quest mais aussi à ceux qui découvrent ce type d’expérience. Il n’y a pas besoin d’apprendre des commandes compliquées. Il suffit de suivre la musique et d’accepter de bouger.

Sortie prévue le 11 novembre 2025. Ceux qui cherchent un jeu VR rythmé, lisible, qui fait travailler un peu le cardio sans perdre l’aspect ludique peuvent le surveiller.