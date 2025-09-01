State of Play : PlayStation annonce une nouvelle présentation, dédiée à un seul jeu

Cette semaine, c'est la rentrée pour les élèves, mais également pour PlayStation, qui annonce déjà un nouveau State of Play. Le constructeur avait déjà consacré une présentation entière à Ghost of Yōtei en juillet dernier, mais ce prochain rendez-vous sera dédié à un jeu tiers, attendu l'année prochaine.

À quel jeu sera consacré le prochain State of Play ?





PlayStation nous donne rendez-vous ce 3 septembre 2025, à 20h00, pour assister à un State of Play entièrement centré sur 007 First Light, le jeu d'action, d'aventure et d'infiltration d'IO Interactive. Pendant un peu plus de 30 minutes, nous découvrirons de nouvelles séquences de gameplay, dont la première mission de James Bond, qui fait ses débuts au MI6. Au programme : une course-poursuite en voiture, de l'infiltration (à pied) et des fusillades, cela ne devrait pas dépayser les fans des films de la MGM. Après la présentation, les développeurs d'IO Interactive prendront la parole pour évoquer le gameplay de leur futur jeu.

Où regarder le State of Play de 007 First Light ?





Comme toujours, le State of Play dédié à 007 First Light sera à suivre sur la chaîne YouTube officielle de PlayStation, ce mercredi 3 septembre 2025, à partir de 20h00. Pour rappel, 007 First Light avait déjà fait une apparition remarquée lors du State of Play de juin, il avait dévoilé de courts extraits de gameplay à cette occasion, ainsi qu'un tas d'informations.

Quand sortira 007 First Light ?





Pour l'instant, 007 First Light est attendu en 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

