Resident Evil : le prochain jeu de la saga dévoile sa date de sortie

Si les fans hardcore de la saga Resident Evil attendent avec impatience le début d'année prochaine pour mettre les mains sur Resident Evil Requiem, Capcom a un autre jeu en stock pour les faire patienter. Le studio japonais s'est associé à Aniplex Inc. et JOYCITY Corporation pour développer et éditer Resident Evil Survival Unit, un jeu free-to-play sur mobiles.

Quand sortira Resident Evil Survival Unit ?





Aniplex Inc. annonce aujourd'hui la sortie mondiale prochaine du nouveau jeu de stratégie mobile Resident Evil Survival Unit, développé en collaboration avec JOYCITY Corporation. Le jeu sera officiellement disponible le 18 novembre 2025, dans 151 pays et régions à travers le monde.

Quel type de jeu sera Resident Evil Survival Unit ?





Basé sur la licence emblématique de Capcom, Resident Evil, Resident Evil Survival Unit offre une expérience stratégique inédite, spécialement conçue pour les appareils mobiles. Le jeu allie la facilité de prise en main des jeux mobiles à la profondeur de la stratégie en temps réel, permettant aux joueurs du monde entier de se connecter et de s'affronter dans une nouvelle aventure sur le thème de la survie se déroulant dans l'univers de Resident Evil.

Où se préinscrire pour jouer à Resident Evil Survival Unit ?





Les précommandes sont désormais disponibles sur l'App Store, et les préinscriptions sont ouvertes sur Google Play et le site officiel. Le jeu a déjà dépassé les 2 millions de préinscriptions dans plusieurs régions, ce qui témoigne d'une forte anticipation à travers le monde avant son lancement. Les joueurs qui ont précommandé ou qui se sont préenregistrés recevront un pack bonus spécial contenant des objets utiles pour faciliter le début du jeu et le développement des personnages. Les joueurs qui ne se sont pas encore inscrits sont invités à le faire et à rejoindre l'unité de survie.

Détails du jeu :

Titre : Resident Evil Survival Unit ;

; Genre : Stratégie de survie et horreur ;

: Stratégie de survie et horreur ; Éditeur : Aniplex Inc. (JOYCITY Corporation dans certaines régions) ;

: Aniplex Inc. (JOYCITY Corporation dans certaines régions) ; Développeur : JOYCITY Corporation ;

: JOYCITY Corporation ; Plateformes : iOS (iPhone, iPad), Android ;

: iOS (iPhone, iPad), Android ; Free-to-play (avec des achats en jeu) ;

(avec des achats en jeu) ; Sortie : 18 novembre 2025 ;

; Régions : 151 pays et régions à travers le monde.

Si vous préférez jouer sur consoles, Resident Evil Requiem est disponible en précommande à 79,90 € chez Leclerc.

Lire aussi : PREVIEW Resident Evil Survival Unit : une adaptation mobile entre tradition et free-to-play