Resident Evil : le prochain jeu sera jouable pour la première fois au Tokyo Game Show 2025

Aniplex annonce que Resident Evil Survival Unit, le nouveau jeu de stratégie mobile développé en collaboration avec Joycity Corporation, sera présenté au Tokyo Game Show 2025. Le jeu sera présenté dans un espace dédié au sein du stand Capcom, offrant aux joueurs japonais leur première prise en main du titre.

Resident Evil Survival Unit jouable pour la première fois au Japon





Les visiteurs du Tokyo Game Show 2025 seront parmi les premiers au Japon à découvrir Resident Evil Survival Unit grâce à une démo jouable. Cette occasion exclusive permettra aux fans de s'immerger dans le gameplay stratégique et l'univers riche du jeu, mettant en scène les personnages bien-aimés de la série Resident Evil. Les participants qui essaieront la démo recevront en cadeau un tour de cou exclusif Resident Evil Survival Unit.

Resident Evil Requiem absent chez Capcom au TGS 2025





Pour rappel, Capcom diffusera cette semaine un TGS 2025 Capcom Online Program dédié à ses gros jeux, comme Pragmata, Monster Hunter Wilds et Onimusha: Way of the Sword, mais Resident Evil Requiem sera absent. Des rumeurs laissent entendre que le titre pourrait faire une apparition lors d'un PlayStation State of Play, qui n'a pas été officialisé à l'heure actuelle.

Quand sortira Resident Evil Survival Unit ?





Resident Evil Survival Unit est attendu en fin d'année 2025 sur mobiles, tandis que Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch 2.

