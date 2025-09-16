RUMEUR : un gros PlayStation State of Play imminent ?

Sony a enchaîné les State of Play tout au long de la période estivale, avec d'abord en juin une vraie présentation dédiée à plusieurs jeux très attendus. Puis le constructeur a diffusé des State of Play consacrés à un seul et unique titre, avec d'abord Ghost of Yōtei puis 007 First Light. Mais un nouveau State of Play serait imminent.

Quand sera diffusé le prochain PlayStation State of Play ?





Selon les informations de NateTheHate, un insider bien renseigné, Sony diffuserait un nouveau PlayStation State of Play dès la semaine prochaine. Bien sûr, l'information n'a pas été confirmée par Sony, qui officialise généralement ses présentations seulement quelques jours avant la diffusion. En clair, si ce State of Play est une réalité, il devrait être officialisé en début de semaine prochaine.

Quels seront présents au PlayStation State of Play ?





Comme à chaque fois, les paris sont ouverts : quels jeux seront présents dans cet hypothétique State of Play ? Si la présentation ne se concentre pas encore sur un seul jeu, Sony pourrait mettre l'accent sur ses titres PlayStation, comme le Marathon de Bungie repoussé à l'année prochaine, le Marvel's Wolverine d'Insomniac Games lui aussi attendu en 2026, le Fairgames de Haven Studios toujours très mystérieux, le fameux metroidvania God of War de Santa Monica Studio et Mega Cat Studios toujours pas officialisé ou encore le très attendu Intergalactic: The Heretic Prophet de Naughty Dog. De nombreux jeux sont attendus sur PlayStation, nous avons l'embarra du choix.

En attendant de savoir si oui ou non un PlayStation State of Play sera diffusé la semaine prochaine, vous pouvez précommander Ghost of Yōtei à 62 € chez Leclerc.