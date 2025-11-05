VR : de gros jeux arrivent ce mois-ci sur PSVR 2, voici ce qu'il faut savoir

Flat2VR Studios a mis en avant plusieurs de ses prochains jeux en réalité virtuelle. L'éditeur a pris la parole sur le blog PlayStation afin de faire le point sur ces titres attendus sur PSVR 2, mais également sur SteamVR et sur Meta Quest. La plupart de ces jeux en VR sortiront ce mois-ci, et l’un d’eux est même déjà disponible.

Voici les annonces de l'éditeur Flat2VR Studios :

VRacer Hoverbike – Disponible aujourd’hui sur PSVR 2 (déjà disponible sur Oculus Rift, Meta Quest et SteamVR)





Allumez vos moteurs, joueurs PS VR2, car VRacer Hoverbike est parmi nous. Jeu de course arcade natif conçu pour la VR, il capture les sensations de vitesse à l’intérieur d’un casque. Chaque virage est contrôlé en penchant votre corps, reproduisant les mouvements de votre moto à l’écran, pour que les sensations soient intuitives sans vous rendre malade.

Avec 30 circuits, plusieurs modes de jeu, et un mode multijoueur en ligne cross-platform, il y a de nombreuses choses à maîtriser. Et grâce aux fonctionnalités du PS VR2, telles que les graphismes HDR, les gâchettes adaptatives, et les vibrations du casque, chaque course est plus fluide et immersive que jamais. Après des années de peaufinage depuis sa sortie, VRacer Hoverbike a enfin trouvé le circuit parfait sur PlayStation.

Audio Trip – Prévu pour le 11 novembre sur PSVR 2 (déjà disponible sur Oculus Rift, Meta Quest et SteamVR)





Dévoilé aujourd’hui pour la toute première fois sur PS VR2, Audio Trip transforme votre espace de jeu en dance floor personnel. Chaque mouvement est conçu par un chorégraphe professionnel, ce qui fait que chaque gemme collectée, glissade sur un ruban, ou tambour frappé s’harmonise parfaitement avec la musique. Rien n’est aléatoire ou généré automatiquement. Vous aurez l’impression de danser en rythme avec la musique.

Avec plus de 120 niveaux à travers 32 morceaux, ainsi que des playlists, des routines cardio, et des trophées à récupérer, vous découvrirez toujours une nouvelle façon de jouer. Et si cela ne vous suffit pas, l’éditeur de chorégraphie intégré permet à la communauté de créer et de partager des routines, vous offrant constamment du nouveau contenu grâce aux fans.

Sur PS VR2, le jeu tire avantage de l’HDR, des vibrations du casque, et du rendu fovéal suivant vos yeux pour garder des graphismes clairs et un rythme immersif. Que vous souhaitiez jouer pour rester en forme, maîtriser de nouvelles techniques de danse, ou simplement apprendre la chorégraphie de “Gangnam Style”, Audio Trip vous offrira une expérience rythmique des plus créatives.

Roboquest VR – Prévu pour le 20 novembre sur PSVR 2, SteamVR, Quest 2 et 3





Un des jeux de tir en VR les plus attendus de l’année possède enfin une date de sortie. Roboquest VR sortira sur PS VR2 le 20 novembre, entraînant son gameplay roguelite au rythme effréné sur le casque VR. Incarnez un Gardien et affrontez des hordes de machines ennemies dans un monde futuriste dévasté, conçu pour le chaos et les expérimentations.

Avec plus de 70 armes à découvrir, chaque partie vous offre la chance de déchaîner toute votre furie. Utilisez des doubles pistolets pour éliminer vos ennemis avec style, chargez des tirs de roquettes, ou plongez dans des combats au corps à corps à haute vitesse. Les niveaux changent à chaque fois que vous jouez, gardant le jeu intéressant et l’action incessante.

Roboquest a été complètement repensé pour la VR, proposant des rechargements manuels, un maniement interactif des armes, et un mode coop à venir. Sur PS VR2, vous pourrez ressentir chaque tir et impact grâce aux gâchettes adaptatives, aux retours haptiques des manettes, aux vibrations du casque, aux graphismes HDR, et au rendu fovéal suivant vos yeux. C’est l’expérience Roboquest que les joueurs attendaient tant, et elle est presque là.

Shadowgate VR: The Mines of Mythrok - Prévu pour le 25 novembre PSVR 2 (déjà disponible sur Meta Quest et SteamVR)





Shadowgate a connu une longue histoire sur PlayStation, avec des opus sortant sur plusieurs générations en tant que l’un des jeux d’aventure à la première personne les plus iconiques. Cette franchise entre maintenant dans une nouvelle ère avec son premier opus sur PS VR2.

Shadowgate VR: The Mines of Mythrok entraîne les joueurs dans un royaume nain longtemps disparu, armés d’une baguette magique et d’un bouclier pour maîtriser la magie élémentaire, résoudre d’anciens puzzles, et faire face à des gardiens menaçants. Guidé par Odin, votre compagnon corvidé à la langue bien pendue, vous chevaucherez des chariots de mine beaucoup trop rapides, devrez déjouer des pièges mortels, et découvrirez des secrets cachés profondément dans la roche.

Sur PS VR2, cette aventure est encore plus immersive grâce aux jets de sorts suivant vos yeux, aux gâchettes adaptatives, aux retours haptiques des manettes Sense, aux vibrations du casque, et aux écrans 120 Hz sans reprojection. C’est une expérience de dungeon crawling classique réinventée pour la réalité virtuelle, et elle sort le 25 novembre.

Rager - Prévu en 2026 sur PSVR 2 (déjà disponible en Early Access sur SteamVR et Meta Quest)





La présentation d’aujourd’hui a également inclus l’annonce d’un tout nouveau jeu pour PS VR2 : Rager. Le jeu s’éloigne des jeux de rythme habituels. Au lieu d’essayer de suivre le rythme des notes, vous affrontez des ennemis robotiques dans des duels courts à haute intensité, faites face à des boss imposants, et essayez de grimper dans le classement. Chaque combat a été conçu pour être rejouable.

Le jeu comporte douze niveaux conçus à la main et trois énormes boss, tous accompagnés d’une bande son mêlant darksynth, metalstep, war drums, drum and bass, et bien plus encore. Vous pourrez ressentir encore plus l’action sur PS VR2 grâce aux vibrations et retours haptiques du casque, vous faisant ressentir chaque coup. Rager est conçu pour faire monter l’adrénaline, et le jeu sortira sur PlayStation l’année prochaine.