PlayStation State of Play : rendez-vous ce mercredi pour découvrir les jeux des PlayStation Studios !

Chaque mois de septembre, Sony Interactive Entertainment diffuse un State of Play aux alentours de la période du Tokyo Game Show. La rumeur voulait donc qu'il y en ait un cette semaine et, oh surprise, ce sera donc évidemment bien le cas. Si les deux précédents ont été dédiés à des jeux précis, à savoir 007 First Light et Ghost of Yōtei, celui qui nous intéresse à présent servira à mettre en lumière de nombreuses productions ce mercredi 24 septembre à 23h00.

Une exclusivité PlayStation déjà attendue





Ce SoP durera 35 minutes et mettra donc en avant des jeux du monde entier, avec des titres indépendants, mais aussi de grosses productions des PlayStation Studios. À ce sujet, l'un d'eux va bénéficier d'une attention toute particulière. Housemarque va en effet proposer 5 minutes de gameplay sur PS5 de Saros, le successeur de Returnal qui avait été dévoilé en février dernier. Sa sortie étant prévue pour 2026, nous pouvons même espérer avoir une date à cette occasion.

Quid des autres annonces ?





SIE fait aussi mention de jeux d'éditeurs tiers très attendus et nous savons déjà que Resident Evil Requiem ne sera pas présent durant le TGS 2025 Capcom Online Program, diffusé quelques heures avant. Les chances pour qu'une bande-annonce soit donc plutôt diffusée du côté de chez Sony sont donc élevées. Jouable sur le salon, il pourrait faire sensation en montrant pourquoi pas un personnage jouable autre que Grace Ashcroft comme de nombreux joueurs l'espèrent.

En revanche, n'attendez aucune nouvelle de Marathon, l'extraction shooter de Bungie dont la sortie qui aurait dû avoir lieu ce mardi 23 septembre a été repoussée. Paul Tassi de Forbes, qui a des contacts au sein du studio, affirme qu'il n'y aura rien à son sujet. Destiny 2 ayant récemment eu droit à son propre petit live pour mettre en avant l'extension Rebelles inspirée par Star Wars, il serait étonnant d'en voir plus de sitôt.

À l'approche de sa sortie, une bande-annonce de lancement pour Ghost of Yōtei paraît elle envisageable. La bêta fermée étant passée, avoir des nouvelles de MARVEL Tōkon: Fighting Souls serait appréciable, son roster étant pour le moment assez léger. Est-ce qu'ASTRO BOT viendra faire un petit coucou avec quelques niveaux supplémentaires ? Intergalactic: The Heretic Prophet et Marvel's Wolverine donneront-ils de leurs nouvelles ? Pour le savoir, il faudra suivre la présentation.

