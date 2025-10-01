TEST Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 : deux voyages galactiques remis en orbite sur Switch

Un coup de polish interstellaire





Les deux plus grands classiques de l’ère Wii reviennent sur Switch et Switch 2 dans une version remasterisée qui fleure bon la nostalgie, mais qui sait aussi dépoussiérer l’expérience. Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 restent parmi les meilleurs jeux de plateforme 3D jamais conçus, et cette nouvelle édition nous permet de redécoller pour une aventure cosmique avec quelques ajustements bienvenus. Entre les graphismes revus, l’ergonomie adaptée aux manettes modernes et quelques ajouts de contenu, la galaxie n’a pas perdu de son éclat... mais elle ne brille pas non plus sans défaut.

La direction artistique conserve une force incroyable.

Parlons peu, parlons bien, penchons-nous sur les graphismes pour commencer... Alors ? Dès les premières minutes, ces portages ont tout de même droit à un léger lifting. Mais encore ? Les textures sont plus nettes, la résolution grimpe jusqu’à la 4K sur Switch 2 en mode TV et en 1080p mode Portable ; le tout apporte une image clinquante à nos mirettes. Les couleurs éclatent, les mondes semblent plus vivants et détaillés, et certains effets de lumière procurent cette sensation unique d’explorer un univers qui ne ressemble à aucun autre Mario. Même après plus de quinze ans, la direction artistique conserve une force incroyable, et ces ajustements visuelles viennent flatter la rétine sans trahir l’identité originale.

Mais tout n’est pas parfait. Certaines textures secondaires ont perdu en détails, et les modèles simplistes de quelques personnages secondaires rappellent que nous parlons d’une adaptation, pas d’un remake. Les cinématiques, quant à elles, auraient mérité un vrai lifting. Pourquoi ? Parce qu’elles sont baveuses, floues et vieillottes, surtout face aux environnements pimpants in-game. Un peu dommage, car cela casse parfois la magie d’une mise en scène pourtant toujours efficace.

Difficile de parler des Galaxy sans évoquer leur bande-son magistrale. À l’époque déjà, l’utilisation d’un orchestre symphonique pour un Mario avait surpris, et aujourd’hui encore ces thèmes galactiques nous collent des frissons. Les envolées orchestrales accompagnent parfaitement les voyages stellaires, tandis que les mélodies plus légères rappellent l’esprit ludique de la saga. Un simple regret, ce recueil videoludique se contente de proposer un lecteur musical basique. Certes, c’est agréable de réécouter les morceaux, mais Nintendo aurait pu pousser l’idée plus loin avec des bonus ou des arrangements inédits. Cela dit, difficile de bouder son plaisir tant ces compositions restent parmi les plus marquantes du jeu vidéo.

