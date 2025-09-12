CINEMA : Super Mario Galaxy Le Film, un premier aperçu de toute beauté pour le 2e long-métrage d'animation de la licence

De World à Galaxy





Avec un Nintendo Direct annoncé pour la veille du 40e anniversaire de Super Mario Bros., nous attendions évidemment des nouvelles de Super Mario Bros. Le Film 2, un long-métrage qui n'a officiellement jamais été nommé depuis que Shigeru Miyamoto et Chris Meledandri en ont parlé lors du Mario Day 2024. En mai dernier, NBCUniversal avait toutefois commis une bourde en affichant Super Mario World dans la liste de ses futurs projets cinématographiques, un titre logique compte tenu du teasing avec Yoshi présent à la fin du premier.

Pourtant, c'est un tout autre nom qui a fait parler de lui ces derniers jours, avec la découverte d'un nom de domaine assez évocateur réservé le 3 septembre par NBCUniversal Media LLC, à savoir « supermariogalaxy.movie ». Il a également été découvert que « supermariogalaxy-lefilm.com » a lui été enregistré le 9 septembre par une société tierce. Nous avions certes la présence de Lumalee dans le précédent film, mais cela avait de quoi surprendre. Et pourtant... tout est vrai !

Un premier aperçu de Super Mario Galaxy Le Film





Après avoir parlé de quelques initiatives liées au musée de Kyoto, à un marathon dans la ville et aux parcs Universal Super Nintendo World, Shigeru Miyamoto a donc introduit ce qui nous attend au printemps prochain et qui sera l'évènement principal du 40e anniversaire, Super Mario Galaxy Le Film (The Super Mario Galaxy Movie) lors de sa sortie en avril 2026.

Pour le moment, peu de détails intéressants sont à se mettre sous la dent en dehors de son énoncé, la vidéo nous montrant juste un Royaume Champignon paisible avec Mario faisait la sieste. L'accent est mis sur les créatures locales que sont un Topi Taupe et des Cheep Cheep, avant de passer au château de Peach, puis... l'espace pour y dévoiler le titre avec un Luma déclamant la réplique du plombier moustachu. Selon Chris Meledandri, il y aura des surprises pour les fans de toutes les époques de la licence.

Un point sur le casting





Au passage, le casting anglophone du précédent film a été reconduit, à savoir Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Peach), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) et Kevin Michael Richardson (Kamek). Pas de trace de Donkey Kong, ce qui serait logique pour laisser la place à d'autres personnages secondaires dans l'espace. Espérons que les comédiens de doublage français seront tous également de retour puisque notre version était clairement au top !

Enfin, du côté de la bande-son, Brian Tyler sera à nouveau le compositeur. Nous croisons les doigts pour que cette fois il se soit un peu calmé sur l'utilisation de chansons des années 80...

D'autres films Nintendo à l'avenir





Pour rappel, The Legend of Zelda va de son côté bénéficier d'une adaptation live-action dont les deux principaux acteurs sont d'ores et déjà connus, attendu en 2027. L'univers de Donkey Kong pourrait également avoir droit à son projet à en croire le dépôt de nom effectué ces derniers mois.

Actuellement, vous pouvez acheter le Blu-ray 4K UHD de Super Mario Bros. Le Film au prix de 14,00 € chez Leclerc et sur Amazon, voire à 14,99 € à la Fnac.

Lire aussi : CRITIQUE Super Mario Bros. Le Film, une Odyssey familiale qui met des étoiles plein les yeux