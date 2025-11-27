BON PLAN PS5 : une console et trois gros jeux à prix cassé !

Si vous n'avez pas encore craqué pour la PlayStation 5 de Sony et attendiez les promotions du Black Friday pour franchir le pas, voici une offre à ne surtout pas manquer ! Sur Cdiscount, la PS5 1 To avec lecteur de disques et trois jeux phares édités par Sony est à prix cassé : 459 € ! Attention, les stocks risquent de fondre comme neige au soleil.

Le bundle PS5 ultime en promo





Le pack a de quoi séduire tous les amateurs de jeux vidéo, voici ce qu'il contient :

Une PlayStation 5 Slim Edition Standard (1 To, avec lecteur de disques) ;

Marvel's Spider-Man 2 ;

; The Last of Us Part II Remastered ;

; God of War Ragnarök.

Cet immanquable bundle avec une PS5 et trois jeux passe à 459 € sur Cdiscount, pendant le Black Friday. Voici le lien pour l'acheter :



