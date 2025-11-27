BON PLAN PS5 : une console et trois gros jeux à prix cassé !par Amaury M.
Source: Cdiscount via Dealabs
Cdiscount lance une énorme promotion sur un bundle avec une PlayStation 5 et trois AAA édités par Sony.
Si vous n'avez pas encore craqué pour la PlayStation 5 de Sony et attendiez les promotions du Black Friday pour franchir le pas, voici une offre à ne surtout pas manquer ! Sur Cdiscount, la PS5 1 To avec lecteur de disques et trois jeux phares édités par Sony est à prix cassé : 459 € ! Attention, les stocks risquent de fondre comme neige au soleil.
Le bundle PS5 ultime en promo
Le pack a de quoi séduire tous les amateurs de jeux vidéo, voici ce qu'il contient :
- Une PlayStation 5 Slim Edition Standard (1 To, avec lecteur de disques) ;
- Marvel's Spider-Man 2 ;
- The Last of Us Part II Remastered ;
- God of War Ragnarök.
Cet immanquable bundle avec une PS5 et trois jeux passe à 459 € sur Cdiscount, pendant le Black Friday. Voici le lien pour l'acheter :
Console PlayStation 5 (modèle Slim) + Spider-Man 2 + The Last of Us Part II Remastered + God of War Ragnarök à 459 € sur Cdiscount
Lire aussi :
- TEST de la PS5 : le futur démarre en douceur
- TEST Marvel's Spider-Man 2 : quand l'incroyable s'invite sur PS5
- TEST The Last of Us Part II Remastered : faut-il vraiment lâcher 10 euros pour la version PS5 ?
- TEST God of War Ragnarök : les larmes aux yeux, le cœur serré...
|
Rédacteur - Testeur
Clint008
Commenter