Pack PS5 Standard PlayStation 5 (modèle Slim) + Spider Man 2 + The Last of Us Part II Remastered + God of War Ragnarök

BON PLAN PS5 : une console et trois gros jeux à prix cassé !

par
Source: Cdiscount via Dealabs

Cdiscount lance une énorme promotion sur un bundle avec une PlayStation 5 et trois AAA édités par Sony.

Si vous n'avez pas encore craqué pour la PlayStation 5 de Sony et attendiez les promotions du Black Friday pour franchir le pas, voici une offre à ne surtout pas manquer ! Sur Cdiscount, la PS5 1 To avec lecteur de disques et trois jeux phares édités par Sony est à prix cassé : 459 € ! Attention, les stocks risquent de fondre comme neige au soleil.

Le bundle PS5 ultime en promo

Le pack a de quoi séduire tous les amateurs de jeux vidéo, voici ce qu'il contient :

  • Une PlayStation 5 Slim Edition Standard (1 To, avec lecteur de disques) ;
  • Marvel's Spider-Man 2 ;
  • The Last of Us Part II Remastered ;
  • God of War Ragnarök.

Cet immanquable bundle avec une PS5 et trois jeux passe à 459 € sur Cdiscount, pendant le Black Friday. Voici le lien pour l'acheter :

Console PlayStation 5 (modèle Slim) + Spider-Man 2 + The Last of Us Part II Remastered + God of War Ragnarök à 459 € sur Cdiscount


redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
