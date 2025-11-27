SEGA victime de sa propre stratégie ?

Comme de nombreux studios, SEGA a dévoilé tout récemment son dernier bilan financier. L'éditeur et développeur japonais a notamment annoncé des ventes en dessous des prévisions dans le secteur du jeu vidéo. Un problème évidemment souligné par les actionnaires lors d’une séance de questions-réponses, comme le rapporte Automaton.

Les ventes de jeux SEGA stagnent





Alors, pourquoi SEGA a-t-il vendu moins de jeux cette année ? Eh bien le studio japonais a plusieurs explications. D'abord, la concurrence est rude, plusieurs titres ont pu faire de l'ombre aux jeux de SEGA. Mais il y a une autre explication, un peu plus cocasse : les joueurs attendent des versions « Definitive » des jeux de SEGA avant de passer à la caisse.

Les joueurs attendent Metaphor: ReFantazio - Definitive Edition





Automaton rappelle que, ces dernières années, SEGA a sorti Persona 4 Golden, Persona 5 Royal ou encore Shin Megami Tensei 5: Vengeance. Des titres édités par Atlus (qui appartient à SEGA) et qui ont donc eu droit à des rééditions plus complètes quelques années après la sortie du jeu de base. Dès lors, pourquoi les joueurs achèteraient un nouveau jeu day one en sachant pertinemment qu'une version supérieure sortira deux ou trois ans plus tard ?

En octobre 2024, SEGA et Atlus ont sorti Metaphor: ReFantazio, qui s'est vendu à un million d'exemplaires en 24h. Un record pour les studios, mais par la suite, les ventes se sont vite calmées. Le J-RPG comptait deux millions de ventes en juin dernier. Désormais, les joueurs n'attendent qu'une chose pour passer à la caisse : une Definitive Edition, qui semble inéluctable.

