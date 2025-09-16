SEGA se moque de Nintendo dans la dernière pub pour Sonic Racing: CrossWorlds

Genesis does what Nintendon't





Aujourd'hui, la guerre entre SEGA et Nintendo est terminée, Mario et Sonic participent même aux Jeux Olympiques main dans la main. Mais, dans les années 80 et 90, SEGA n'hésitait pas à se moquer publiquement de Nintendo, les publicités comparatives étant autorisées en Amérique du Nord. Les jeunes joueurs de l'époque se souviennent du slogan « Genesis does what Nintendon't » : la Mega Drive fait ce que Nintendo ne peut pas. Bon, l'avenir a eu raison des consoles de SEGA, désormais seulement développeur et éditeur.

SEGA se moque de Mario Kart World





SEGA sera de retour dans quelques jours avec Sonic Racing: CrossWorlds, un jeu de course arcade avec Sonic, ses amis et tout un tas de personnages issus de licences populaires. Difficile de ne pas comparer le titre avec le récent Mario Kart World et SEGA en profite pour recréer une vieille publicité où un dragster embarquait une TV avec des jeux sur Mega Drive, tandis qu'une vieille camionnette avec Super Mario Kart peinait à démarrer. Tout cela pour vanter le Blast Processing de la Mega Drive, la vidéo se terminait avec le slogan « Welcome to the next level » : Bienvenue dans le prochain niveau.

Sonic Racing: CrossWorlds a des arguments pour faire mieux que MK World





Plus de 30 ans plus tard, SEGA remet ça avec une bande-annonce de Sonic Racing: CrossWorlds, rappelant que le titre permettra de personnaliser son véhicule avec un tas d'options et qu'il sera disponible sur de multiples plateformes, avec du cross-play. Mario Kart World est moqué (mais flouté), la TV étant cette fois accrochée à un camping-car, pas plus rapide qu'une tortue ou une vache, des animaux présents dans le jeu de Nintendo.

La vidéo ne devrait pas relancer la guerre entre SEGA et Nintendo, Sonic Racing: CrossWorlds sortira d'ailleurs sur toutes les plateformes, à savoir PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et même sur Switch 1 et Switch 2, bien que cette dernière version demandera de patienter quelques semaines supplémentaires. Le jeu de course sera disponible le 25 septembre 2025 sur les autres consoles, vous pouvez le précommander à 49,99 € sur Cdiscount et Leclerc.