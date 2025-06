Sonic the Hedgehog : SEGA de nouveau partenaire avec McLaren, mais pour quoi faire ?

SEGA et McLaren, une vieille histoire d'amour





Des trophées insolites en Formule 1, il y en a eu des tas, représentant une canette de bière, le logo d'un sponsor, une création générée par IA ou encore un gorille sculpté par Richard Orlinski. Mais les joueurs se souviennent encore du Grand Prix d'Europe 1993, remporté par Ayrton Senna, alors pilote chez McLaren et qui avait eu le privilège se soulever un trophée représentant Sonic the Hedgehog sur le podium. La course était sponsorisée par SEGA, qui aime autant la vitesse que McLaren.

30 ans après, un nouveau partenariat est signé





Si le pilote brésilien nous a tragiquement quittés l'année suivante, SEGA et Sonic ont continué leur petit bonhomme de chemin et 32 ans après le GP d'Europe, voilà que le développeur japonais s'associe de nouveau à l'écurie anglaise. Une collaboration qui « met à l’honneur l’ADN commun de McLaren Racing et de Sonic », « les deux marques incarnent le goût pour la vitesse, les designs audacieux, et la volonté d’inspirer la future génération » selon le communiqué.

Pourquoi un tel partenariat entre SEGA et McLaren ?





Concrètement, que va apporter ce partenariat ? Si tous les fans rêvent de voir Lando Norris ou Oscar Piastri arborer un casque aux couleurs de Sonic, voire carrément une livrée de F1 inspirée du hérisson bleu, eh bien SEGA et McLaren évoquent plutôt « des intégrations créatives ainsi que des expériences fusionnant les mondes du jeu vidéo et de la course automobile », qui attireront le public « sur les circuits comme devant l’écran ». Un partenariat qui prendra place tout au long de l'année 2025 avec la campagne Racing Around the World, mais également en 2026 pour les 35 ans de Sonic et le 1 000e Grand Prix de l'écurie McLaren Racing. Dès les 2 et 3 juillet prochains, SEGA organisera une activité lors du McLaren Racing Live: London, organisé sur Traflagar Square, à Londres. Le fameux trophée de Sonic est d'ailleurs de retour dans l'usine de McLaren depuis 2020, les fans rêvent de le voir à cette occasion.

11 April 1993 ➡️ Senna wins the iconic SEGA trophy at Donington Park after one of his finest drives. ???? ????



12 June 2020 ➡️ The trophy returns to MTC. You asked, we listened! ???? pic.twitter.com/VubK4qz8bh — McLaren (@McLarenF1) June 12, 2020

McLaren, c'est quoi ?





Si vous ne connaissez pas la F1, McLaren est une écurie légendaire. Fondée par Bruce McLaren en 1963, elle a remporté neuf titres de champion du monde des constructeurs et 12 titres de champion du monde des pilotes, avec notamment Ayrton Senna et Alain Prost, mais également James Hunt, Niki Lauda ou encore Lewis Hamilton. Si l'écurie était à la peine ces dernières années, elle est revenue en force en remportant le titre de champion constructeur en 2024 grâce à Lando Norris et Oscar Piastri. Ce dernier est actuellement en tête du championnat des pilotes de la saison 2025, devant son coéquipier, autant dire que de nouveaux trophées devraient arriver dans quelques mois... si les deux pilotes arrêtent de se mettre dans le mur. En plus de la F1, McLaren s'est également démarqué en IndyCar et Formula E, l'équipe fera son retour en Endurance dans la catégorie Hypercar en 2027.

Quand sort le prochain jeu Sonic ?





De son côté, Sonic sera de retour le 25 septembre prochain avec le jeu de course Sonic Racing: CrossWorlds, un titre qui compte bien faire de l'ombre à Mario Kart et qui mettra en scène un tas de personnages. De là à rêver d'une F1 McLaren dans le jeu, il n'y a qu'un pas. Vous pouvez précommander Sonic Racing: CrossWorlds à partir de 62,99 € sur Fnac, Leclerc et Gamesplanet.

Lire aussi : Logitech renouvelle son partenariat avec un champion de F1 et tease de nouveaux périphériques sim racing