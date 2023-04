LEGO Sonic the Hedgehog : plusieurs sets dévoilés avec les personnages et décors de l'univers de SEGA

Source: SEGA et The Lego Group

Sonic est peut-être mort pour le 1er avril, mais ça ne va pas l'empêcher de continuer de courir dans de futurs jeux et même dans la réalité en usant du pouvoir de l'imagination et de briques LEGO. Oui, à l'instar des nombreux packs dans l'univers de Super Mario, The Lego Group et SEGA collaborent désormais pour proposer des sets Sonic the Hedgehog, qui n'ont cette fois rien avoir avec la gamme LEGO Ideas comme l'ensemble paru l'an dernier. C'est au détour d'une amusante vidéo et d'un communiqué de presse que nous apprenons la nouvelle, visuels et détails à l'appui.

Nous retrouverons donc Sonic, Tails, Amy et le Dr. Eggman dans des reproductions des décors de la licence, à commencer par Green Hill Zone. L'atelier de Tails, son avion Tornado, l'île d'Amy où elle s'occupe des animaux et une sphère de vitesse feront ainsi l'objet des quatre premiers sets attendus le 1er août 2023.

« Chez SEGA, nous nous efforçons de créer des expériences mémorables avec nos partenaires de licence que les fans chériront pendant des années », a déclaré Ivo Gerscovich, Chief Business & Brand Officer chez SEGA of America. « Le groupe LEGO est le leader du jeu et le partenaire idéal pour donner vie à des histoires passionnantes, des personnages et des environnements emblématiques de l'univers Sonic dans les salons des fans du monde entier. Grâce à notre collaboration créative avec le groupe LEGO, les fans de Sonic de toutes les générations peuvent utiliser leur imagination pour jouer leurs moments Sonic préférés, et nous avons hâte de voir leurs créations impressionnantes. » « Ce n'est en rien comme le reste ! Les sets offrent une toute nouvelle expérience de jeu pleine d'action », explique Frédéric Roland Andre, designer du groupe LEGO. « Je suis particulièrement fier de la Speed Sphere, car c'était tout un défi de comprendre comment nous allions faire en sorte que Sonic accélère et interagisse avec chaque parcours. Sonic est connu pour sa vitesse et sa façon de courir et de sauter à travers les parcours, donc pour les ensembles LEGO inspirés par lui, il n'y avait aucun moyen de créer un ensemble statique, nous devions simplement être créatifs et les rendre aussi bourrés d'action que possible ! »

Quant aux différents produits proposés, les voici :

LEGO Sonic the Hedgehog - Sonic's Speed Sphere Challenge (76990) 292 pièces.

La sphère de vitesse mesure 4 cm de hauteur, 14 cm de largeur et 5 cm de profondeur.

3 personnages (Sonic, la moto insecte Badnik et Flicky) et des accessoires.

Prix : 29,99 € / 34,99 $ / 24,99 £. LEGO Sonic the Hedgehog - Tails's Workshop and Tornado Plane (76991) 376 pièces.

L'atelier mesure 9 cm de hauteur, 12 cm de de largeur et 9 cm de profondeur.

4 personnages (Sonic, Tails, un Clucky et un Buzz Bomber) et des accessoires.

Prix : 42,99 € / 39,99 $ / 37,99 £ LEGO Sonic the Hedgehog - Amy's Animal Rescue Island (76992) 388 pièces.

L'île mesure 12 de hauteur, 24 cm de largeur et 17 cm de profondeur.

6 personnages (Amy, Tails, un Crabmeat, un Picky, un Pocky et un Flickyet) et des accessoires.

Prix : 52,99 € / 49,99 $ / 46,99 £. LEGO Sonic the Hedgehog - Sonic's Green Hill Zone Loop Challenge (76994) 802 pièces.

Le tracé principal avec les loopings mesure 21 cm de hauteur, 37 cm de largeur et 19 cm de profondeur.

9 personnages (Sonic, Amy, un Flicky, un Becky, un Pocky, un Pecky, Dr. Eggman, un Chopper et un Newtron Badniks) et des accessoires.

Prix : 104,99 € / 99,99 $ / 94,99 £.

Vous pouvez retrouver les visuels de ces ensembles en page suivante. Le jeu Sonic Frontiers est lui vendu 39,99 € à la Fnac.

