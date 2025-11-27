Tomb Raider : deux nouveaux records au Livre Guinness pour Lara Croft

Lara Croft est un personnage de jeux vidéo emblématique et, cette semaine, elle vient d'obtenir officiellement deux nouveaux records au Guinness World Records. L'aventurière anglaise est « l'héroïne de jeu vidéo avec le plus grand nombre de ventes » et « le personnage de jeu vidéo ayant figuré sur le plus grand nombre de couvertures de magazines ».

Deux gros records pour Lara Croft





La franchise Tomb Raider célébrera l'année prochaine ses 30 ans et la licence compte 100 millions d'exemplaires vendus, avec onze jeux principaux, des spin-offs et des titres sur mobiles. Bon courage à celle qui fera tomber ce record ! L'autre record est tout aussi impressionnant : Lara Croft a fait la couverture de 2 300 magazines, dont le prestigieux TIME. Un record qu'elle détenait déjà : en 2016, Lara avait déjà fait la couverture de 1 230 magazines. L'aventurière est d'ailleurs sur la couverture du Guinness World Records Gamer's Edition 2026 (disponible à 19,95 € chez Leclerc), aux côtés de Mario éléphant (Super Mario Bros. Wonder) et de la chèvre de Goat Simulator. Scot Amos, directeur de Crystal Dynamics, commente :

En tant que grands fans de Lara Croft, nous avons eu la chance de suivre la communauté Tomb Raider tout au long de ces années. Elle est une source d'inspiration et d'ambition depuis près de trois décennies, et c'est un honneur de voir son héritage reconnu par le Guinness World Records. Ces exploits témoignent de son impact culturel durable et de la passion de ses fans à travers le monde. Nous sommes ravis de bâtir un avenir prometteur pour Lara Croft, guidée par son esprit de curiosité, de courage et d'aventure.

Lara a connu des jours meilleurs





Il y a quelques jours, Lara Croft a débarqué sur les Switch de Nintendo avec Tomb Raider Definitive Edition, un portage visuellement très pauvre et développé par Aspyr. De son côté, Crystal Dynamics développe un nouveau jeu majeur, mais le studio est surtout sous les projecteurs en raison de ses licenciements en série...