MAJ Tomb Raider: Catalyst et Legacy of Atlantis en fuite avant les Game Awards ?

Ce n'est plus un secret depuis quelques jours : un nouveau jeu vidéo Tomb Raider va être dévoilé lors de la cérémonie des Game Awards 2025, qui se tiendra cette nuit. Si les fans attendent de découvrir des informations concernant le prochain jeu inédit développé par Crystal Dynamics, c'est un autre titre qui fait parler de lui.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis fuite en vidéo





Depuis quelques heures, des visuels de Tomb Raider: Legacy of Atlantis tournent sur la Toile. Comme son nom ne l'indique pas, il s'agirait d'un remake du tout premier jeu de la saga, sorti à l'origine en 1996 (et déjà modernisé avec Tomb Raider Anniversary en 2007). Si rien ne l'indique, espérons que ce titre sorte l'année prochaine, pour les 30 ans de la franchise !

Des visuels douteux





Quelques images, évidemment dans une très mauvaise qualité, montrent Lara Croft en pleine action dans la jungle. La vidéo est même déjà disponible à cette adresse... et c'est loin du rendu attendu pour un jeu AAA. Alors, jeu au rabais ou montage douteux d'un fan ? Une affiche a aussi de quoi intriguer. La qualité est plus que discutable et le rendu laisse plutôt penser à un vulgaire montage, voire à une création réalisée à l'aide de l'IA. L'aventurière a même troquée ses fameux pistolets HK USP pour des Colt 1911. Alors, est-ce que tout cela est du flan ? Peut-être pas. L'insider Shinobi602, plutôt fiable, ne remet pas en doute ces fuites, et il affirme même qu'il y aura plus d'une chose montrée aux Game Awards 2025.

Des réponses dès cette nuit





Alors, à quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, si ces images sont avérées, nous devrions découvrir Tomb Raider: Legacy of Atlantis avec une bande-annonce, et peut-être même un premier teaser pour le jeu inédit de Crystal Dynamics. Un titre qui utilisera l'Unreal Engine 5 et qui sera pour rappel édité par Amazon.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec de grosses pincettes, jusqu'à l'annonce cette nuit. Vous pourrez suivre les Game Awards 2025 à partir de 1h00.

L'autre jeu Tomb Raider fuite aussi !





Mise à jour : c'est désormais Tomb Raider: Catalyst qui vient de fuiter sur Amazon Games (via Reddit). Le prochain jeu majeur de la franchise emmènera Lara Croft au nord de l'Inde, comme le suggérait déjà un leak l'année dernière. Tomb Raider: Catalyst sortira en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.