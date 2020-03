Tomb Raider : deux jeux à récupérer gratuitement avant lundi !

Dans le cadre de son initiative Stay Home and Play, Square Enix nous encourage à rester à la maison afin de protéger les personnes les plus vulnérables au coronavirus, qui sévit dans le monde entier. Pour mener à bien ce programme, la firme nous offre deux petits jeux, à savoir Tomb Raider (2013) et Lara Croft and the Temple of Osiris. Bref, une initiative sympathique qui réussit à nous transporter hors des zones de confinements, dans lesquelles nous sommes coincées depuis plusieurs jours maintenant...

Pour rappel :



Tomb Raider (2013) : paru sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC, ce jeu est en réalité un reboot de la série et n’entre pas dans la chronologie des épisodes publiés précédemment. Il permet de découvrir l'histoire qui a transformé la jeune étudiante Lara Croft en une aventurière endurcie.

: paru sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC, ce jeu est en réalité un reboot de la série et n’entre pas dans la chronologie des épisodes publiés précédemment. Il permet de découvrir l'histoire qui a transformé la jeune étudiante Lara Croft en une aventurière endurcie. Lara Croft And The Temple of Osiris : sorti en 2014, ce spin-off de la saga Tomb Raider réussit à nous sortir de notre isolement. Cette aventure est jouable en coopération locale ou en ligne, où nous devons de traverser les tombes égyptiennes et faire face à différents monstres et à divers dieux en colère pour arriver à nos fins.

Ces deux productions sont à récupérer avant lundi 23 mars sur Steam :

Bon jeu à tous et restez en sécurité !