Cronos: The New Dawn, un premier chiffre de ventes pour le survival horror

Ces dernières années, Bloober Team est passé du petit studio polonais développant de sympathiques jeux d'horreur psychologiques à un acteur majeur du genre survival horror. Le studio était surtout connu pour les Layers of Fear, Observer, Blair Witch et The Medium, avant de s'attaquer à Silent Hill 2 Remake. Puis, un an plus tard, Bloober Team a sorti Cronos: The New Dawn, un autre survival horror, mais dans un univers inédit de science-fiction.

Un premier chiffre de ventes pour Cronos: The New Dawn





Cette semaine, Bloober Team a annoncé que Cronos: The New Dawn a dépassé les 500 000 exemplaires vendus, près de trois mois après son lancement. Bon, nous sommes très loin du million de copies écoulées par Silent Hill 2 Remake en trois jours, mais pour une nouvelle franchise développée en totale indépendance, c'est quand même un joli succès. Dans ses mécaniques, Cronos: The New Dawn n'est pas si inédit, reprenant des idées de gameplay de Silent Hill 2 Remake, et surtout de Dead Space, qui reste LA référence dans le genre de la science-fiction horrifique en jeu vidéo.

Cronos: The New Dawn est disponible sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch 2. Vous pouvez acheter le jeu d'horreur à 34,99 € sur Cdiscount.

