Cronos: The New Dawn, un premier chiffre de ventes pour le survival horror

Cronos: The New Dawn, un premier chiffre de ventes pour le survival horrorpar Amaury M.
Le dernier jeu d'horreur en date de Bloober Team franchit un palier symbolique, même s'il est très loin de Silent Hill 2 Remake.
Ces dernières années, Bloober Team est passé du petit studio polonais développant de sympathiques jeux d'horreur psychologiques à un acteur majeur du genre survival horror. Le studio était surtout connu pour les Layers of Fear, Observer, Blair Witch et The Medium, avant de s'attaquer à Silent Hill 2 Remake. Puis, un an plus tard, Bloober Team a sorti Cronos: The New Dawn, un autre survival horror, mais dans un univers inédit de science-fiction.
Un premier chiffre de ventes pour Cronos: The New Dawn
Cette semaine, Bloober Team a annoncé que Cronos: The New Dawn a dépassé les 500 000 exemplaires vendus, près de trois mois après son lancement. Bon, nous sommes très loin du million de copies écoulées par Silent Hill 2 Remake en trois jours, mais pour une nouvelle franchise développée en totale indépendance, c'est quand même un joli succès. Dans ses mécaniques, Cronos: The New Dawn n'est pas si inédit, reprenant des idées de gameplay de Silent Hill 2 Remake, et surtout de Dead Space, qui reste LA référence dans le genre de la science-fiction horrifique en jeu vidéo.
Cronos: The New Dawn est disponible sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch 2. Vous pouvez acheter le jeu d'horreur à 34,99 € sur Cdiscount.
