Spécial Halloween : Cronos The New Dawn accueille The Pumpkin-Head, un nouveau skin terrifiant pour les plus courageux

Halloween s’invite dans Cronos The New Dawn et apporte avec lui une touche d’horreur supplémentaire. Bloober Team célèbre la période la plus sombre de l’année avec un ajout de circonstance, le skin The Pumpkin-Head. Depuis le 30 octobre, ce nouveau contenu est disponible sur toutes les plateformes. Il suffit simplement de mettre à jour le jeu pour l’activer et se plonger dans l’ambiance d’Halloween, version Cronos.

Ce skin transforme le Voyageur en une silhouette inquiétante coiffée d’une citrouille lumineuse. Sa particularité réside dans ses variations de couleurs selon la plateforme utilisée, un détail à la fois esthétique et symbolique pour marquer le dix-septième anniversaire du studio polonais. L’équipe évoque avec humour son mot d’ordre du moment : « Citrouille allumée, monstre éteint. »

Bloober Team en profite pour rappeler que l’univers de Cronos The New Dawn reste accessible à tous ceux qui n’ont pas encore franchi le pas. Une démo gratuite est disponible sur Steam et Epic Games Store. Elle permet de découvrir les trente premières minutes du jeu, un aperçu dense qui présente les bases du combat, les ennemis, les armes, ainsi que le système de fusion, élément central de l’expérience. La progression y est conservée, ce qui facilite la transition vers la version complète.

Telle est leur vocation !

Pour Halloween, le studio propose également une réduction de 15 % sur l’édition complète, sa toute première promotion saisonnière. L’offre est valable sur Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Nintendo eShop et GOG. L’occasion parfaite de s’immerger dans l’univers de Cronos à prix réduit, entre tension, mystère et exploration.







Enfin, afin de prolonger cette célébration, Bloober Team met à disposition plusieurs illustrations exclusives créées pour l’événement. Ces visuels, disponibles en téléchargement libre, reprennent les thèmes d’Halloween et l’identité visuelle du jeu. Ils viennent compléter cette mise à jour spéciale, pensée comme un clin d’œil à la communauté fidèle du studio.