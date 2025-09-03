Cronos: The New Dawn, les tests tombent, la presse anglophone dévoile ses notes

Dans quelques jours sortira Cronos: The New Dawn, le nouveau jeu d'horreur de Bloober Team, un studio polonais désormais surtout connu pour avoir développé Silent Hill 2 Remake. Un titre qui lorgne cette fois du côté de la science-fiction et qui s'inspire de Dead Space. La presse anglophone l'a testé et elle dévoile ses notes.

Quels sont les avis de la presse anglophone sur Cronos: The New Dawn ?





Cronos: The New Dawn écope de notes correctes, sans plus. Le jeu d'horreur est visuellement réussi, le scénario est intéressant et suffisamment captivant du début à la fin, certaines mécaniques de gameplay font mouche, mais la difficulté est parfois mal dosée, l'IA est perfectible, la gestion de l'inventaire est fastidieuse et le jeu est souvent plus frustrant que terrifiant.

Quand sortira Cronos: The New Dawn ?





La date de sortie de Cronos: The New Dawn est fixée au 5 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Vous pouvez le précommander à partir de 57,08 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

Les notes de Cronos: The New Dawn par la presse anglophone