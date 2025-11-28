Control 2 : un curieux nom déposé par Remedy

Remedy développe depuis plusieurs années déjà une suite à Control, son jeu d'action et d'aventure dans l'Ancienne maison du Federal Bureau of Control (FBC). Nous devrions y retrouver la directrice Jesse Faden, et pourquoi pas Alan Wake, les deux franchises étant intimement liées dans le Remedy Connected Universe. Remedy utilisait le nom de code Heron pour ce projet, avant de l'appeler simplement Control 2. Mais cette suite pourrait avoir un autre nom.

Un vrai nom pour Control 2 ?





Hier, un cabinet d'avocats finlandais a déposé le nom « Control: Resonant » auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Un produit qui entre dans les catégories « Jeux vidéo » et « Production audiovisuelle », cette dernière soulève quelques questions. Notons au passage que la marque a été déposée par Nordia Attorneys At Law, qui gère les autres licences de Remedy.

Une surprise signée Remedy et Annapurna ?





Bien sûr, tout le monde s'attend à découvrir la première bande-annonce de Control 2 aux Game Awards 2025, qui se dérouleront dans quelques jours, une vidéo qui officialiserait ce nom définitif. Cependant, Remedy a un partenariat avec Annapurna Pictures pour adapter ses franchises Alan Wake et Control au format audiovisuel. Control: Resonant pourrait ainsi être un film ou une série, en lien avec le jeu vidéo Control 2. Pour rappel, Remedy aime particulièrement mélanger le réel et le virtuel dans ses jeux, les fans d'Alan Wake se souviennent évidemment de Zone X (Night Springs).

Il faudra encore patienter avant de découvrir la véritable nature de Control: Resonant. En attendant, vous pouvez retrouver Control - Ultimate Edition à 19,99 € sur Cdiscount.