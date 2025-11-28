Actualité Bons plans
Accueil Bons plans Actualités
Windows 11 illustration

Toujours sous Windows 10 ? Passez à Windows 11 pour seulement 19 € chez vip-Scdkey pendant le Black Friday !

par

C'est le Black Friday, et pour l'occasion le revendeur VIP-SCDkey propose de nombreuses promotions sur les licences du système d'exploitation Windows 11 mais aussi de la suite bureautique Microsoft Office avec des prix de fou. A ne pas rater !

Article sponsorisé par VIP-scdkey

C'est le Black Friday chez VIP-scdkey avec des promotions incroyables que ce soit sur des jeux vidéo chez Steam, UPlay ou sur PC, mais aussi sur de nombreux logiciels Microsoft, de la suite bureautique Office au système d'exploitation Windows. Des promotions à ne surtout pas rater !

A vous la licence à vie Windows 10 Entreprise LTSC à moins de 13 € avec un support des mises à jour Microsoft jusqu'en janvier 2027, ou encore la clé Windows 11 Pro à moins de 20 €, sans oublier la suite Office à partir de 21 € ! 

Et pendant ce Black Friday, VIP-scdkey vous propose de bénéficier d'une réduction supplémentaire avec le code de réduction exclusif GEC permettant d'avoir 30 % de réduction supplémentaire sur de nombreux produits Microsoft. Dépêchez vous !

     Licences Windows



Licences Office

Licences Windows + Office

vis scdkey black friday GEC

Si vous avez craqué, placez le produit de votre choix dans le panier, comme ci-dessous pour une licence Windows 10 Entreprise LTSC 2021.

VIP scdkey product ltsc

Indiquez bien le code GEC dans la case « Code promotionnel » pour obtenir 30% de réduction, puis cliquez sur « Appliquer ».

VIP scdkey discount

Il ne vous reste plus qu'à payer et vous recevrez quelques minutes après votre licence par mail. Vous pourrez alors l'utiliser pour une nouvelle installation de Windows ou pour activer votre actuelle version non activée de Windows. Dans ce cas, allez dans les paramètres de Windows, dans l'onglet « Mise à jour et sécurité » et « Activation », comme indiqué ci-dessous.

CdkeyLord activer cle windows

Copiez collez la clé produit reçue par email, et votre version de Windows sera immédiatement activée.

cdkeylord licence valide

Pour rappel, Microsoft permet le téléchargement gratuit des versions officielles de Windows et d'Office directement depuis ses serveurs :

Commenter
Mots-clés
licence windows licence office licence microsoft pas cher

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires