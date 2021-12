Le Black Friday n'est pas terminé sur les licences Windows 10 et 11 à partir de 11 €, mais aussi Office 2021 à 36 € !

Article sponsorisé par CdkeyLord

Le Black Friday s'est bien terminé depuis déjà une dizaine de jours, mais apparemment pas chez certains revendeurs qui continuent de proposer de très fortes promotions. C'est le cas de CdkeyLord qui propose cette semaine des licences Windows ou Office à partir de seulement 11 € !



Rappelons que la migration de Windows 10 vers Windows 11 est gratuite, de quoi vous offrir le dernier système d'exploitation de Microsoft pour une bouchée de pain.

Commençons ces promotions avec des licences Windows 10 et Windows 11 affichées avec 35 % de réduction avec le code promotionnel GN30.

Poursuivons avec des licences pour la suite bureautique Office dans ses différentes versions 2016, 2019 ou 2021 avec là aussi 35 % de réduction avec le code GN30.

Terminons enfin avec des bundles regroupant d'une part le système d'exploitation Windows 10 Pro et d'autre part la suite bureautique Office, toujours à -35 % avec le code GN30.

Pour profiter de ces promotions, il vous suffit donc de bien indiquer le code de réduction GN30 lors de votre commande, comme détaillé ci-dessous.

Sélectionnez le produit que vous souhaitez commander, par exemple Windows 10 Pro, puis allez dans le panier.

Saisissez le code GN30 dans la case « Code promotionnel », puis cliquez sur « Application ».

La remise sera alors appliquée et vous pourrez procéder au paiement.

Vous recevrez alors immédiatement la licence par e-mail et vus pourrez l'utiliser sans tarder pour une nouvelle installation de Windows, ou bien pour activer votre Windows actuel. Pour ce faire, rien de plus simple, allez dans les paramètres de Windows, onglet « Mise à jour et sécurité » et « Activation ».

Entrez votre licence, vous aurez alors un message indiquant qu'elle est bien active et validée.

Pour rappel, vous pouvez télécharger les versions officielles de Windows et Office chez Microsoft avec les liens ci-dessous :