BON PLAN : un écran incurvé 34" WQHD à prix cassé sur Amazon

Pour bien commencer la semaine, Amazon a décidé de casser le prix du Gigabyte GS34WQC, un moniteur gaming incurvé ultra-large (3440 x 1440, 21:9) de 34 pouces, qui dispose toutes les fonctionnalités pour jouer : taux de rafraîchissement à 120 Hz, temps de réponse de 1 ms et rapport de contraste de 4000:1.

Le Gigabyte GS34WQC passe à 245 € sur Amazon, voici tout ce qu'il faut savoir sur cet écran 34" pour gamers :

Écran gaming WQHD incurvé GIGABYTE GS34WQC





Le GIGABYTE GS34WQC est conçu pour vous offrir une expérience visuelle des plus immersives. Le format 21:9 et le panneau 1500R vous permettent d'améliorer l'efficacité et la productivité grâce à un espace de visualisation plus large. Grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz, au temps de réponse de 1 ms et à l'affichage 100 % sRGB, le GS34WQC offre une expérience de jeu fluide tout en présentant un affichage vibrant et détaillé.

Ultra-wide 21:9

Avec le format Ultrawide 21:9, la largeur supplémentaire offre plus d'espace à l'écran. Vous disposez ainsi d'une zone de visualisation beaucoup plus grande et pouvez vous atteler efficacement à plusieurs tâches en même temps.

Courbure 1500R

L'aspect ultra-large et la nature de la courbure 1500R vous offrent une vue plus proche de l'œil humain qu'un moniteur plat. Plongez dans le jeu avec une expérience visuelle des plus vivantes.

Un écran époustouflant

Avec un rapport de contraste de 4000:1, le GS34WQC offre des noirs plus profonds et plus uniformes dans une pièce sombre ou peu éclairée. Avec 120% de sRGB et HDR Ready, le GS34WQC peut également offrir des couleurs très étendues et une précision des couleurs exceptionnelle.

Temps de réponse de 1 ms

Le GS34WQC réduit son temps de réponse à 1 ms, ce qui permet d'obtenir des mouvements précis avec peu de flou derrière les objets qui se déplacent rapidement.

WQHD avec 120 Hz

Équipé d'un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz (OC 135 Hz) et prenant en charge FreeSync Premium, le GS34WQC peut éliminer totalement le temps de réponse et les déchirures de l'image. Profitez d'une expérience de jeu fluide et d'une qualité d'affichage détaillée grâce à la haute résolution WQHD.

Conception ergonomique

Doté d'un pied exclusif offrant des réglages de hauteur et d'inclinaison. Le GS34WQC offre une expérience visuelle parfaite. De plus, la faible lumière bleue et l'absence de scintillement sont conçues pour protéger la santé de vos yeux.