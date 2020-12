BON PLAN : l'écran 34" UltraWide WQHD à 75 Hz de chez Samsung à moins de 300 € !

Les bons plans Amazon continuent cette semaine , après les Game Drive Seagate c'est au tour d'un écran 34" de chez Samsung de passer en promotion. Et pas des moindres, puisque celui-ci passe de 399,90 € à 299,00 €.

C'est donc le Samsung S34J552WQU qui profite d'une promotion de 25 %. Ce modèle en plus d'être idéal pour le multitâche est également parfait pour le jeu. Son écran 34" bénéficie d'une excellente définition de 3440 x 1440 pixels, d'un rafraîchissement de 75 Hz et également d'un très bon temps de réponse de seulement 4 ms. En plus de tout ça, l'écran est compatible avec la technologie AMD Freesync, qui permet pour rappel de synchroniser le taux de rafraîchissement de votre carte graphique avec votre moniteur afin de réduire les déchirements d’image.

L'écran est donc disponible en promotion chez Amazon pour seulement 299,00 €.