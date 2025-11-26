Actualité
Horizon Call of the Mountain 31 01 2023 key art 1

BON PLAN : 100 € de réduction sur le bundle PlayStation VR 2 + Horizon Call of The Mountain

Source: Micromania-Zing

Le casque de réalité virtuelle de Sony bénéficie d'une grosse réduction chez Micromania. Un très bon jeu d'aventure est même inclus en bundle.

Les offres du Black Friday continuent de pleuvoir. Si vous êtes à la recherche d'un PlayStation VR 2 pour accompagner votre PS5 et découvrir les joies de la réalité virtuelle, voilà une grosse promotion à ne pas manquer. Micromania-Zing propose une réduction de 100 € sur le PSVR 2, en bundle avec Horizon Call of the Mountain.

Casque Pack Playstation VR2 Horizon Call Of The Mountain

100 € de réduction sur le PSVR 2

Habituellement vendu 449,99 €, le pack PlayStation VR 2 + Horizon Call of the Mountain passe à 349,99 € chez Micromania-Zing.

  • Graphismes 4K HDR. Prenez-en plein les yeux grâce à des graphismes ultra nets en 4K HDR qui révèlent toute la beauté du monde d'Horizon
  • Retour du casque. Ressentez les vibrations subtiles du casque à certains moments clés du jeu pour une expérience encore plus immersive
  • Technologie audio Tempest 3D. Branchez votre casque stéréo et déterminez l'origine des bruits du monde qui vous entoure grâce à la technologie audio Tempest 3D. Profitez d'un paysage sonore riche et réaliste, qui s'adapte à votre position et aux mouvements de votre tête
  • Détection du toucher. Interagissez avec les objets et les environnements du jeu de manière naturelle et intuitive. Même si vous n'appuyez pas sur un bouton, la détection du toucher identifie la position de votre main. La manette PlayStation VR2 Sense peut reproduire avec précision les mouvements de vos mains
  • Retour haptique. Ressentez la tension de votre arc, les différentes textures de l'environnement, la vibration des outils sur votre établi et les sensations offertes par les différents types de relief grâce aux vibrations précises des manettes PS VR2
  • Gâchettes adaptatives. Ressentez différents niveaux de force et de tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et l'environnement pour une expérience encore plus immersive, notamment lorsque vous tirez sur la corde de votre arc. En plus des gâchettes adaptatives, les deux manettes PS VR2 sont dotées d'un bouton qui permet de saisir des objets dans le jeu


Casque Pack Playstation VR2 + Horizon Call Of The Mountain à 349,99 € chez Micromania-Zing

Mots-clés
Playstation VR 2 PSVR 2 Horizon Call of The Mountain Pack Bundle Offre Promotion Réduction Black Friday Soldes Réalité virtuelle Casque VR

