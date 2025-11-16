Actualité
BON PLAN : 100 Go en 5G dès 6,99 € par mois, une offre à ne pas rater !

par
Source: YouPrice

Ce forfait YouPrice à pas cher devient encore plus intéressant avec l'ajout d'une couverture 5G.

Une offre qui va à l'essentiel

Si le forfait Le Voyageur est toujours d'actualité chez YouPrice, c'est une formule déjà connue, mais avec cette fois un petit truc en plus qui devrait intéresser les personnes ne souhaitant pas se ruiner tout en ayant tout de même suffisamment de data pour leur utilisation quotidienne. L'Essential à 100 Go par mois sans engagement est actuellement disponible avec de la 5G, ce qui n'était pas le cas précédemment, toujours à partir de 6,99 € avec au choix le réseau SFR ou Orange.

YouPrice Logo Texte

Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant cet abonnement.

L'Essential

  • Carte SIM à 5 €.
  • 100 Go d'Internet 4G/5G.
  • eSIM disponible sur le réseau Orange.
  • Appels/SMS/MMS illimités.
  • 10 Go d'Internet dans UE et DOM.

Forfait mobile sans engagement YouPrice L'Essential à 7,99 € par mois sur le réseau Orange

Forfait mobile sans engagement YouPrice L'Essential à 6,99 € par mois sur le réseau SFR

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
