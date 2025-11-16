BON PLAN : 100 Go en 5G dès 6,99 € par mois, une offre à ne pas rater !

Une offre qui va à l'essentiel





Si le forfait Le Voyageur est toujours d'actualité chez YouPrice, c'est une formule déjà connue, mais avec cette fois un petit truc en plus qui devrait intéresser les personnes ne souhaitant pas se ruiner tout en ayant tout de même suffisamment de data pour leur utilisation quotidienne. L'Essential à 100 Go par mois sans engagement est actuellement disponible avec de la 5G, ce qui n'était pas le cas précédemment, toujours à partir de 6,99 € avec au choix le réseau SFR ou Orange.

Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant cet abonnement.