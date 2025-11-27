Beyond Good & Evil 2 redonne de ses nouvelles, où en est le développement ?

Verrons-nous un jour Beyond Good & Evil 2 ? Difficile de répondre à cette question, mais au moins, le titre est toujours en développement chez Ubisoft. Réannoncé en grandes pompes à l'E3 2017, Beyond Good & Evil 2 se fait toujours attendre, le développement ne se passe pas très bien en interne, mais le studio français ne lâche pas l'affaire.

Ubisoft recrute pour BGE 2





Comme le rapportent plusieurs médias, dont Eurogamer, Ubisoft recrute toujours du personnel pour développer Beyond Good & Evil 2. Plusieurs postes sont à pourvoir, dont un technical sound designer, un technical lead network programmer, un senior VFX artist temps réel ou encore un senior character artist 3D qui devra « réaliser des personnages du projet ».

Des quêtes encore absentes ?





Mais surtout, Ubisoft recrute un lead quest designer qui va devoir participer « à la conception et à la mise en œuvre des arcs narratifs des quêtes et des systèmes associés ». La personne qui obtiendra le poste devra ainsi « superviser la création des quêtes principales et secondaires, en garantissant variété, cohérence et plaisir de jeu ». Le poste est important et il semble désormais évident que le développement de Beyond Good & Evil 2 est très, très loin d'être terminé. Pourtant, Ubisoft a toujours de grandes ambitions sur cette suite. La fiche de poste présente BGE 2 :

Beyond Good & Evil 2 est un jeu d'action aventure en monde ouvert qui se déroule dans un univers space opera captivant. C'est également la préquelle directe du grand classique de 2003 ! Grâce à l'avancée technologique apportée par notre moteur propriétaire Voyager, Beyond Good & Evil 2 souhaite proposer une expérience organique et sans interruption d'exploration et de piraterie de l'espace à l'échelle d'un système solaire, dans lequel on pourra retrouver des lieux exotiques, des personnages hauts en couleur, et de nombreux mystères à découvrir en solo ou avec des amis. Si vous êtes à la recherche d'une aventure unique, rejoignez notre équipe pour nous aider à créer Système 3 !

Après toutes ces années de développement, il serait étrange que le jeu soit annulé. Mais Beyond Good & Evil 2 sera-t-il à la hauteur des attentes des joueurs ? Il faudra encore patienter un bon moment avant de le découvrir. D'ici là, vous pouvez retrouver Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition à 17,99 € sur Gamesplanet.