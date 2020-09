Beyond Good & Evil 2 : des nouvelles du développement, rendez-vous en 2021 pour en savoir plus

C'est un véritable coup de tonnerre qui vient de toucher le jeu vidéo français, alors que Michel Ancel, papa de Rayman, Beyond Good & Evil et consorts, a décidé de se retirer du milieu pour s'adonner à d'autres passions. Ses projets continueront cependant sans lui, à l'instar de Beyond Good & Evil 2, sur lequel il s'est montré rassurant.

Ubisoft a tout de même tenu à prendre la parole pour nous donner des nouvelles du développement du titre tant attendu. Guillaume Brunier, producteur senior a fait quelques petites annonces : le projet avance bien, même sans la participation de Michel Ancel depuis quelque temps, une build est déjà jouable et montre le potentiel du jeu, l'équipe se renforce avec notamment des développeurs d'Ubisoft Paris, et nous avons rendez-vous en 2021 pour de nouvelles informations.

Bonjour les fans de BG&E et les Space Monkeys - Comme nous l'avons dit récemment, Beyond Good & Evil 2 est en bonne voie et nous nous concentrons actuellement sur le développement des éléments centraux et les jalons de production. Dans cet esprit, nous voulions vous informer de certains changements dans l'équipe et vous donner une mise à jour sur notre prochaine étape.

Changements d'équipe : Comme il l'a dit via Instagram aujourd'hui, Michel Ancel a décidé d'arrêter de travailler dans les jeux vidéo afin de se concentrer sur d'autres projets personnels, et ne fera plus partie de l'équipe BG&E2. Pendant des années, Michel a transmis sa vision créative et nous a aidés à rester fidèles à l'incroyable univers de BG&E. Sa passion sans compromis nous a poussés à redéfinir ce qui était possible en créant un monde de science-fiction expansif, multiculturel et futuriste. Au fur et à mesure que nous avançons, nous nous engageons tous à rester fidèles à cette vision.

Comme Michel l'a noté, il n'a pas été directement impliqué dans BG & E2 depuis un certain temps maintenant, car l'équipe a travaillé d'arrache-pied sur la base de la création solide qu'il a contribué à façonner. La force collective de l'équipe nous a bien avancés pour développer un jeu d'action aventure phare de nouvelle génération. Nous avons récemment franchi une étape interne importante, en proposant une build qui prouve la qualité de notre jeu « Space Pirate Fantasy » et offre des heures de jeu à un niveau de liberté incroyable dans un jeu bac à sable en ligne en monde ouvert, en s'appuyant sur la promesse de nos démos technologiques présentées à l'E3. Je suis incroyablement fier de la persévérance, du dévouement de l'équipe et de son engagement continu à développer un jeu incroyable.

Nous avons encore beaucoup à faire et nous augmentons la taille de l'équipe pour aider. Nous avons récemment ajouté Ubisoft Paris en tant que studio partenaire, et ces six derniers mois, de nombreuses nouvelles personnes nous ont rejoints ici à Ubisoft Montpellier. Si vous souhaitez faire partie de l'équipe, visitez notre site et recherchez le mot-clé «Beyond Good & Evil 2 ».

Prochaine étape : nous visons à partager davantage d'informations et à vous montrer le jeu en action l'année prochaine, une fois que nous aurons franchi nos prochaines étapes de production interne.

Nous savons que beaucoup d'entre vous ont hâte d'en entendre plus de la part de l'équipe, d'obtenir plus de détails sur l'histoire et l'univers et d'essayer le système de jeu. Nous serons également ravis de partager tout cela avec vous, mais nous prendrons le temps nécessaire pour bien faire les choses. Nous voulons aller au-delà des attentes élevées que vous avez de nous et que nous avons pour nous-mêmes.

Merci pour votre patience et rappelez-vous que nous sommes toujours heureux de recevoir vos commentaires, que ce soit via le programme Space Monkey, en collaborant et en contribuant avec d'autres fans via notre partenariat HitRecord, ou en discutant avec nous sur les forums.