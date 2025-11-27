Cyberpunk 2077 fait mieux que The Witcher 3 : un gros chiffre de ventes dévoilé

Cyberpunk 2077 reste encore en travers de la gorge de certains joueurs, mais force est de reconnaître que CD Projekt a très bien su rebondir après son lancement désastreux en décembre 2020. Le FPS/RPG a rencontré un énorme succès au fil des mois et les ventes continuent de grimper, même après cinq ans.

Toujours de grosses ventes pour Cyberpunk 2077





Lors de la publication de son dernier bilan financier, CD Projekt a annoncé que Cyberpunk 2077 compte 35 millions d'exemplaires vendus. Le titre se vend plus rapidement que The Witcher 3: Wild Hunt, qui avait mis six ans à atteindre écouler 30 millions de copies. Le studio polonais explique que Cyberpunk 2077 s'est mieux vendu en 2025 que l'année dernière, et que l'ajout du jeu de base aux abonnements PlayStation Plus Extra et Premium a permis l'augmentation des ventes de l'extension Phantom Liberty. Les récentes versions Switch 2 et Mac ont également participé à atteindre les 35 millions de ventes.

Une suite qui mobilise de plus en plus de développeurs





Bien sûr, CD Projekt se concentre désormais sur Cyberpunk 2, actuellement en développement. 135 personnes travaillent actuellement sur cette suite, soit 19 de plus qu'en juillet dernier. Mais le studio veut agrandir ses équipes à Varsovie, Vancouver et Boston, l'objectif est d'avoir plus de 300 employés pour développer Cyberpunk 2 en 2027. Autant dire que le jeu n'est pas prêt de sortir.

