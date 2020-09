Cyberpunk 2077 : l'histoire principale sera plus courte que celle de The Witcher 3

Malgré ses nombreuses qualités, The Witcher 3: Wild Hunt est réputé pour être un jeu chronophage, qui demande de l'investissement pour être pleinement apprécié. Les joueurs se demandent donc s'il faudra autant de temps pour terminer Cyberpunk 2077, et le senior quest designer Patrick K. Mills nous a donné un début de réponse. Il a en effet évoqué la durée de vie de son jeu lors d'une diffusion commentée du dernier Night City Wire sur Twitch.

S'il n'a pas de chiffre précis à donner, surtout pour terminer la campagne à 100 %, il déclare que l'histoire principale sera plus courte que celle de The Witcher 3: Wild Hunt, afin qu'il y ait un maximum de joueurs qui arrive au terme de l'aventure.

La différence entre une complétion totale et finir une histoire principale... Nous savons que l'histoire principale dans Cyberpunk 2077 est légèrement plus courte que The Witcher 3 parce que nous avons reçu beaucoup de plaintes concernant l'histoire principale de The Witcher 3, tout simplement trop longue. En regardant les données, vous voyez un nombre incroyable de personnes qui ont avancé dans ce jeu très loin, mais qui ne sont jamais parvenues à la fin. Nous voulons que vous voyiez l'histoire complète, nous avons donc raccourci l'histoire principale, mais nous avons beaucoup de choses à faire à côté. Et en termes de campagne à 100 %, je n'ai tout simplement pas ce chiffre.

Sachant qu'il faut environ une cinquantaine d'heures pour terminer The Witcher 3: Wild Hunt en « ligne droite », nous avons un ordre d'idée de la durée de vie de l'histoire principale de Cyberpunk 2077. Cela ne veut pas pour autant dire que l'expérience globale sera plus courte, surtout que CD Projekt RED prévoit beaucoup de DLC à l'avenir. La date de sortie de Cyberpunk 2077 est toujours calée au 19 novembre 2020, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 54,99 € chez Amazon.fr.

