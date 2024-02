Dragon Ball FighterZ : le rollback netcode et les versions PS5 et Xbox Series débarquent enfin !

En attendant DRAGON BALL: Sparking! ZERO, les précédents jeux de Bandai Namco ne sont pas délaissés et font actuellement parler d'eux. Dragon Ball Z: Kakarot a ainsi eu droit la semaine dernière à son dernier DLC du Season Pass 2, Goku's Next Journey et c'est désormais au tour de Dragon Ball FighterZ d'enfin nous redonner de ses nouvelles. C'est en août 2022 lors de l'EVO que nous avions appris le développement de versions PS5 et Xbox Series X|S du jeu de combat d'Arc System Works, qui auraient droit à l'implémentation du rollback netcode. Sauf que rien n'est arrivé ensuite. Il aura fallu attendre la fin d'année dernière pour avoir des nouvelles avec l'annonce d'un Public Beta Test sur PC. Plus récemment, lors de la Battle Hour 2024, que tout cela arriverait prochainement, sans plus de précision. Eh bien, ce petit feuilleton prend désormais fin.

Depuis quelques jours, la liste des Trophées de la version PS5 avait fait son apparition sur la Toile et ce n'était pas innocent. Dragon Ball FighterZ va donc être lancé ce jeudi 29 février 2024 à minuit localement sur PS5 et Xbox Series X|S. Le rollback netcode sera inclus et va être implémenté dans la foulée sur PC (Steam et Windows 10). Cela devrait redonner un second souffle à cet excellent jeu, même si plus aucun contenu additionnel n'a été ajouté depuis deux ans.

Vous pouvez vous le procurer sur PC chez Gamesplanet au prix de 50,99 €. Espérons que des éditions physiques complètes finissent par sortir sur consoles...