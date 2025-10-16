MAJ Quantic Dream surprend tout le monde avec Spellcasters Chronicles, un nouveau jeu bien différent

Le développeur français Quantic Dream est bien connu pour ses jeux narratifs à choix multiples, que ce soit The Nomad Soul, Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls ou Detroit: Become Human. Mais le studio parisien veut s'essayer à d'autres genres, il développe depuis plusieurs années déjà le jeu d'action et d'aventure Star Wars Eclipse.

Quantic Dream veut son jeu multijoueur compétitif





David Cage, directeur de Quantic Dream, publie aujourd'hui un communiqué pour annoncer que ses équipes travaillent sur « la prochaine génération de jeux ». Le responsable du studio évoque déjà « un titre très différent, une expérience compétitive multijoueur ». Quantic Dream l'avoue, c'est un jeu « très différent de nos projets jusqu’à présent », mais « gagner la confiance des joueurs, se démarquer dans un milieu aussi concurrentiel et présenter des concepts novateurs représente un défi considérable ».

Où est passé Star Wars Eclipse ?





David Cage rassure quand même les joueurs qui attendent son autre projet, « le développement de Star Wars Eclipse se poursuit », mais il faudra encore patienter pour en apprendre davantage sur ce titre, officialisé lors des Game Awards 2021.

Quantic Dream influencé par NetEase ?





Pour rappel, Quantic Dream a été racheté en 2022 par NetEase Games. Même si l'indépendance artistique du studio français était annoncée, difficile de ne pas voir ici l'influence de l'éditeur chinois, derrière des titres comme Once Human, FragPunk ou encore Marvel Rivals. À moins que le développeur craigne que NetEase se sépare de lui, auquel cas ce titre pourrait séduire d'autres éditeurs. Espérons que Quantic Dream ne se casse pas les dents sur ce jeu multijoueur compétitif, à des années-lumière de ses précédentes réalisations.

Mise à jour : après le teasing de David Cage plus tôt dans l'après-midi, Quantic Dream dévoile déjà Spellcasters Chronicles, « son tout premier jeu multijoueur, gratuit et jouable en équipe ». Voici une présentation complète de ce titre :

COMBATS 3V3 ÉPIQUES, CONÇUS AVEC VISION ET PASSION



Dans un mélange unique d’action à la troisième personne et de prise de décision stratégique, Spellcasters Chronicles met les joueurs au défi de maîtriser à la fois mouvements et magie pour contrôler le rythme de la bataille. Chaque match se joue sous la forme d’un affrontement rythmé de 25 minutes en 3 contre 3 dans des arènes mystiques de grandes envergures, où les équipes doivent s’emparer d’autels pour gagner du territoire et détruire les Lifestones de leurs adversaires afin de remporter la victoire. Les joueurs entreront dans la bataille en tant que Spellcasters, des mages basés sur des archétypes aux identités distinctes, aux rôles définis, et dotés de compétences signatures capables d’invoquer des hordes de créatures et de lancer des sorts puissants. Imprégné de magie, chaque Spellcaster peut se propulser dans les airs et voler librement à travers l’arène à tout moment pour commander le champ de bataille, offrant une liberté de mouvement rarement proposée dans ce genre de jeu. ALLIER TACTIQUES ET CRÉATIVITÉ GRÂCE AU LIVRE DE SORTS



Spellcasters Chronicles se démarque grâce à son système de deck-building stratégique. Que les joueurs choisissent de jouer un archétype de soutien, de tank ou de dommages, ils pourront choisir parmi une liste de plus de 50 sorts et invocations, apportant adaptation tactique et expression créative dans l’arène. Par ailleurs, les joueurs devront choisir l’une des invocations colossales destructrices ultimes : les Titans, des créatures gigantesques et puissantes, capables de renverser le cours d’une bataille. Cette combinaison entre un design basé sur des archétypes et des decks personnalisables font de chaque match de Spellcasters Chronicles, une bataille stratégique qui récompense l’expérimentation et la synergie d’équipe. APPORTER NOTRE EXPERTISE NARRATIVE DANS UN NOUVEAU GENRE



En plus de son aspect compétitif, le jeu proposera une approche unique à la manière dont les histoires se construisent dans les expériences multijoueur. Cet aspect communautaire du jeu sera présenté dans les mois prochains. « Spellcasters Chronicles a commencé comme une expérience créative, une occasion de canaliser notre passion pour la narration dans un monde partagé et vivant », a déclaré Gregorie Diaconu, Game Director de Spellcasters Chronicles chez Quantic Dream. « Bien que très différent de nos titres précédents, il s’appuie sur tout ce qui nous a toujours motivés : donner aux joueurs le pouvoir de façonner des histoires, cette fois-ci collectivement. Après des années de développement, nous sommes avons hâte d’enfin partager l’univers de Spellcasters Chronicles avec les joueurs. Nous entamons notre phase de bêta fermée avec une boucle principale centrée sur les combats d’arène, et nous introduirons progressivement la narration communautaire ainsi que d’autres éléments de notre boucle macro dans les prochains mois. Ce n’est que le début de l’aventure, et nous sommes impatients d’écouter, d’apprendre et de grandir aux côtés de la communauté. Vos commentaires seront précieux pour façonner et affiner l’expérience, pour que le jeu évolue vers quelque chose de vraiment spécial, construit main dans la main avec ceux qui y jouent. »

Spellcasters Chronicles sera présenté en détail demain, à l'occasion de la TwitchCon San Diego, avec du gameplay en avant-première. Les inscriptions pour la bêta fermée sont ouvertes. Il faudra quand même un PC équipé d'un processeur Intel Core i5-10400, d'une carte graphique GeForce RTX 3070 et de 32 Go de RAM.