Spellcasters Chronicles : Quantic Dream entre dans l'arène avec sa première bêta fermée

Un premier test qui dévoile les bases du projet

La nouvelle étape de développement de , le projet multijoueur compétitif de Quantic Dream, démarre aujourd’hui avec un premier week end de bêta fermée accessible aux joueurs sélectionnés en Europe et en Amérique du Nord. Les tests débutent à quinze heures et s’étendent jusqu’au huit décembre à neuf heures, ce qui permet aux participants de se familiariser avec la structure du jeu et d’en évaluer les mécaniques centrales. L’accès est réservé à celles et ceux qui s’étaient inscrits via les canaux officiels de Quantic Dream et qui ont été retenus pour cette première session.

Un mélange d’action et de deckbuilding déjà en place

Cette phase donne un aperçu du mélange qui définit Spellcasters Chronicles, c’est à dire une base d’action fondée sur le mouvement associée à un travail de deckbuilding qui demande d’anticiper les échanges. Les testeurs peuvent manipuler plusieurs familles de sorts, d’invocations et de bâtiments. Chacune de ces incantations existe en plusieurs rangs qui influencent son impact sur le terrain, ce qui permet d’explorer rapidement des styles de jeu différents. Les premiers sorts couvrent des options directes comme Fire Ray ou Thunder Ray, des projectiles plus puissants comme Fireball, des zones de contrôle comme Earthquake, ainsi que des attaques plus lourdes avec Astral Nova ou Grand Lightning. Les invocations permettent de varier les réponses avec des unités rapides capables d’endommager les structures, des archers, des créatures volantes ou encore des golems qui focalisent les attaques. Les bâtiments expérimentés durant ce premier test servent à établir des points de pression avec une tour astrale de rang trois ou une crypte qui génère des guerriers squelettes. Toutes ces options ont été pensées pour encourager l’expérimentation dans les six archétypes Spellcasters, ce qui aide à poser les bases des stratégies plus avancées qui arriveront plus tard.

Une arène pensée pour le contrôle de territoire

Le week end se déroule dans le Mausolée, une arène souterraine à trois voies soutenue par de vastes piliers de pierre. Cet environnement a été conçu pour provoquer des regroupements réguliers près de l’autel central où les affrontements d’équipe deviennent naturels. L’espace vertical important ouvre des possibilités de manœuvres aériennes et renforce la notion de contrôle du territoire. Sa structure comprend des ponts et des éléments destructibles qui modifient le rythme de la partie. Les équipes peuvent ainsi remodeler les chemins, créer des étranglements temporaires ou détourner les troupes ennemies selon les besoins du moment.

Un virage ambitieux pour Quantic Dream

Cette annonce constitue un tournant audacieux pour Quantic Dream. Le studio a longtemps privilégié des productions narratives comme Detroit ou Heavy Rain et se lance ici dans un genre qui demande une expertise technique différente. Passer d’un récit interactif à un jeu compétitif en ligne représente un changement important. Les prérequis révélés pour la bêta montrent un besoin élevé en mémoire vive qui reflète une optimisation encore en cours, ce qui reste cohérent pour une première phase de test. Le choix du marché ajoute un autre défi car proposer un jeu situé entre le MOBA et le hero shooter en 2025 impose de trouver une identité claire. Le mélange entre deckbuilding et action sert cette recherche avec un système où la construction de son livre de sorts devient aussi stratégique que les déplacements sur la carte.

Ce que montrent les premières vidéos

Les vidéos partagées pour accompagner ce lancement complètent la compréhension du projet. La première montre le fonctionnement des Life Stones qui servent de points clés. Elle illustre aussi la possibilité de voler en maintenant la touche de saut ce qui offre une vue générale du terrain et influence le rythme imposé par la durée maximale de vingt cinq minutes. La seconde vidéo insiste sur l’ambiance du Mausolée dont les piliers colossaux soulignent l’importance de la verticalité. Le vol permet de naviguer entre les trois voies et renforce le rôle du positionnement dans cette arène souterraine.

Une étape essentielle avant les futures phases de bêta

Ce premier week end représente enfin une étape technique importante dans le programme de bêta en plusieurs phases. Les équipes observent la stabilité des serveurs et du réseau ainsi que le comportement du jeu sur différentes configurations. L’optimisation générale et les retours sur le système de deckbuilding sont au cœur de ce test. Quantic Dream encourage les participants à rejoindre le Discord officiel afin de partager leurs impressions et d’échanger avec l’équipe qui assure un suivi pendant la session.

La configuration minimale repose sur un processeur Intel Core i5 11400 ou un AMD Ryzen 5 5500 associé à une carte graphique comparable à une NVidia GeForce RTX 2070 ou une Radeon RX 5700 avec trente deux gigaoctets de mémoire et un SSD NVMe sous Windows 11. La configuration recommandée vise un Intel Core i7 11700K ou un AMD Ryzen 7 3700X avec une carte graphique équivalente à une NVidia GeForce RTX 3070 ou une Radeon RX 9060 XT et toujours trente deux gigaoctets de mémoire avec un SSD NVMe sous Windows 11.

Ce premier test permet aux joueurs sélectionnés d’obtenir un aperçu précis des ambitions de Spellcasters Chronicles avant les futures sessions qui viendront affiner l’équilibrage et le contenu. Le studio pose ici les bases de son premier jeu multijoueur gratuit en équipe tandis que la communauté commence à explorer les possibilités offertes par les archétypes et par l’arène du Mausolée.