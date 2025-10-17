Silent Hill : un nouveau chiffre de ventes pour SH 2 Remake et un palier très symbolique franchi pour la franchise

La saga Silent Hill est de retour sur le devant de la scène depuis quelques années maintenant. Konami a relancé sa franchise de survival-horror psychologiques avec un court jeu free-to-play exclusif à la PS5, une série interactive et surtout un remake de Silent Hill 2, l'opus le plus apprécié de la licence. Un jeu qui s'était vendu à plus d'un million d'exemplaires en trois jours, atteignant même les deux millions de ventes après trois mois.

Un nouveau chiffre de ventes pour Silent Hill 2 Remake





Cette semaine, Konami annonce que Silent Hill 2 Remake s'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires, un an après sa sortie sur PC et PlayStation 5. Les ventes stagnent, les fans n'ont pas attendu avant d'acheter le jeu et certains attendent un portage sur Xbox Series X|S ou la sortie du DLC Born from a Wish pour sauter le pas. Konami et Bloober Team n'ont cependant jamais confirmé l'existence de ce portage ou de ce DLC.

Un palier de ventes symbolique enfin atteint pour Silent Hill





Cette annonce a été faite alors que Konami célèbrait surtout le million d'exemplaires vendus de Silent Hill f, sorti le 25 septembre dernier sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Grâce au succès de ces deux récents volets, la franchise Silent Hill dépasse enfin les 10 millions d'exemplaires vendus depuis ses débuts en 1999 sur PlayStation. Le premier volet va d'ailleurs avoir droit à un remake, développé par Bloober Team. À titre de comparaison, la saga Resident Evil a dépassé les 170 millions de ventes en 2025, Silent Hill a du chemin à faire pour la rattraper... Konami paie l'absence de sa franchise pendant plus de 10 ans, bien que les Silent Hill aient toujours été moins populaires que les Resident Evil de Capcom.

Silent Hill 2 Remake et Silent Hill f représentent donc plus d'un tiers des ventes totales de la franchise, Konami va sans doute continuer sur cette lancée. En plus du Silent Hill Remake, un autre jeu plus modeste est en développement : Silent Hill: Townfall, toujours autant mystérieux.

