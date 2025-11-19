BON PLAN : 007 First Light déjà disponible en précommande à prix cassé !

En début d'année prochaine, IO Interactive lancera 007 First Light, et c'est un double évènement. Le studio danois est réputé pour la saga Hitman et n'a pas développé de jeux dans d'autres franchises depuis 15 ans. De son côté, James Bond n'est pas apparu dans un jeu vidéo depuis 2012 avec 007 Legends, un titre plutôt mauvais (45/100 sur Metacritic). Autant dire que les joueurs attendent avec impatience 007 First Light.

007 First Light disponible en précommande à prix réduit





Si c'est votre cas, bonne nouvelle, le jeu d'IO Interactive est déjà disponible en précommande à petit prix ! Alors que les revendeurs affichent le titre à 69,99 € sur toutes les plateformes, 007 First Light est vendu 49,99 € chez Leclerc, dans ses versions physiques PlayStation 5 et Xbox Series X. Si vous voulez y jouer sur Switch 2, il faudra débourser 69,99 €, aucune offre n'est disponible pour la console de Nintendo.

Présentation de 007 First Light





Suivez James Bond, une jeune recrue pleine de ressources et parfois téméraire dans le programme de formation du MI6. Après un acte héroïque, Bond, jeune pilote de la marine, se voit offrir l'opportunité de rejoindre le programme 00 récemment relancé. Mais lorsqu'une mission pour arrêter un agent renégat tourne au drame, il doit s'allier à son mentor réticent, Greenway, pour dévoiler une vaste conspiration en haut lieu et empêcher un coup d'État imminent. Plongez dans un monde de tromperies et de dangers, propulsé par Glacier, le moteur exclusif d'IO Interactive.

Quand sortira 007 First Light ?





La date de sortie de 007 First Light est fixée au 27 mars 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

