Offres du Black Friday ! Office 2021 Pro à vie pour seulement 29,28 € !

Publication sponsorisée par GoDeal24



Le temps presse pour profiter des offfres du Black Friday chez Godeal24 à commencer par une licence à vie d'Office 2021 Pro à seulement 29,28 € (!), pour un accès permanent et à vie aux applications comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (version gratuite), OneNote, Publisher et Access, et ce sans aucun frais d'abonnement. Chaque application fonctionne localement, vous n'avez donc pas besoin de rester en ligne ni de vous connecter à un compte chaque fois que vous ouvrez un fichier. Si vous en avez assez de payer pour MS 365 chaque année, Office 2021 Pro est une alternative plus qu'intéressante !

Pour rappel GoDeal24 est une plateforme reconnue de vente de logiciels qui permet l'achat d'une licence authentique d'un logiciel, reçue immédiatement par e-mail et utilisable directement dans le logiciel que vous l'aurez téléchargé sur le site officiel. Signalons enfin que GoDeal24 fournit un support technique 24/7 et promet un service après-vente à vie.

Pour bien commencer ce Black Friday, découvrons les superbes offres concernant la suite bureautique Office :

Windows 11 Pro a tout ce dont vous avez besoin pour que votre PC fonctionne sans problème. Si vous ne voulez pas trop dépenser, une clé Windows 11 Pro authentique est disponibleà seulement 12,28 € grâce à l'offre spéciale de Godeal24 ! Les offres du Black Friday ne durent que quelques jours, et elles pourraient ne pas revenir avant une année entière si vous les manquez, donc ne tardez pas !

Si vous souhaitez payer encore moins cher, orientez-vous vers des bundles regroupant à la fois le système d'exploitation Windows et la suite bureautique Office avec une réduction de 62 % avec le code SGO62 :

Acheter en grande quantité pour payer moins cher !

Obtenez toutes sortes de clés logicielles avec des offres exceptionnelles chez Godeal24 ! Que vous recherchiez l'optimisation du système, la sécurité avancée, des outils multimédias ou des utilitaires, vous trouverez ici des logiciels premium à des prix imbattables. Améliorez les performances, protégez votre système et rationalisez votre flux de travail, tout en respectant votre budget. N'hésitez pas, ces offres exclusives expirent bientôt !

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Grâce à des méthodes de paiement sécurisées, une livraison instantanée par e-mail et une équipe de service client professionnelle, Godeal24 a reçu plus de 3800 avis et une note de 4,7 sur 5 sur TrustPilot, ce qui est une preuve solide de l'efficacité et du professionnalisme de Godeal24. Tous les logiciels vendus par Godeal24 sont 100 % authentiques, sécurisés et livrés instantanément par e-mail en quelques secondes. Donc, si la clé logicielle est sur votre liste de courses, c'est le moment idéal, car vous pouvez obtenir la licence la moins chère de toute l'année ! Si vous avez des questions pendant l'installation et l'utilisation, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'assistance technique de Godeal24 ! Godeal24 offre un service après-vente à vie !

Comment payer ?

Ajoutez le produit au panier et cliquez sur "Passer à la caisse" après confirmation.

Remplissez les informations nécessaires, puis cliquez sur "Mettre à jour".

Cliquez sur "Passer la commande", puis finalisez le paiement.

Et pour rappel, vous trouverez ci-dessous les liens officiels chez Microsoft pour télécharger immédiatement Windows 10 / 11 ou encore Office 2016 / 2019 :