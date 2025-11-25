PICO revient dans la course XR en 2026 avec l’intention de frapper fort

PICO avance vers une nouvelle étape de sa stratégie XR avec un appareil annoncé pour 2026. L’information provient de la cérémonie des Bytedance Scholarship Awards 2025 où Yang Zhen, vice président de Bytedance Technology, a présenté les premiers détails d’une nouvelle plate forme matérielle pensée pour améliorer la précision de l’affichage tout en réduisant la latence.

« PICO veut franchir un cap sur la fidélité visuelle et la réactivité » explique la source citée dans le reportage du Kechuang Board Daily.

Le futur modèle intégrera un cœur de calcul conçu en interne. Cette puce serait dédiée à la gestion de l’affichage et pensée pour traiter en temps réel de la vidéo haute définition à cadence élevée. L’objectif est d’obtenir une latence réduite avec une valeur annoncée de douze millisecondes pour l’ensemble du système. Le traitement des images pour chaque œil serait également optimisé afin de renforcer la cohérence visuelle.

Ce projet repose sur une technologie maison que PICO développe depuis plusieurs années. Le chip interne aurait été finalisé en juin 2022 puis réintégré dans la chaîne produit en 2024. La production de masse serait désormais engagée et les résultats répondraient aux critères techniques visés par l’entreprise. Cette montée en maturité technologique marque une évolution importante dans une industrie où les constructeurs cherchent à s’affranchir des fournisseurs externes.

L’appareil utilisera en plus un écran MicroOLED personnalisé. Les données avancées évoquent un PPI avoisinant les quatre mille. Cela représenterait une densité proche de neuf fois celle d’un iPhone 17 Pro Max. Le gain se verrait également dans la densité angulaire. La valeur moyenne atteindrait quarante pixels par degré et la zone centrale dépasserait quarante cinq. Par comparaison, cette dernière serait plus de deux fois supérieure à celle du Pico 3.

Ces chiffres montrent que PICO vise un rendu plus fin et une lisibilité renforcée. La progression du PPD au centre de l’image laisse penser à un casque orienté vers les usages exigeants comme le travail de précision ou les environnements nécessitant une grande stabilité visuelle. Les annonces publiques ne détaillent pas encore les autres aspects de la plate forme mais l’ensemble esquisse une génération plus ambitieuse.

L’arrivée de MicroOLED haut de gamme et d’une puce conçue en interne pourrait replacer PICO dans la course technologique à un moment où le marché XR accélère sur la performance optique et énergétique. Les fabricants misent de plus en plus sur des écrans haute densité et sur des architectures de traitement spécialisées afin d’améliorer la netteté et la réactivité des scènes. La stratégie de PICO s’inscrit dans ce mouvement et donne un premier aperçu de la direction prise pour 2026.