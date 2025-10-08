Golf 5 Playoff Edition : une mise à jour majeure arrive bientôt pour le jeu de golf en réalité virtuelle sur Meta Quest, SteamVR et Pico 4

Les passionnés de golf virtuel vont pouvoir remettre le gant : Golf 5 s’offre une refonte majeure avec l’arrivée de la mise à jour Playoff Edition en novembre prochain. Une version pensée comme une véritable renaissance du jeu, aussi bien sur le fond que sur la forme.

Développé par AAA Game Studios, Golf 5 a toujours misé sur un réalisme poussé et une physique de balle d’une précision rare en VR. Cette nouvelle édition va plus loin encore, avec une avalanche de contenus et de nouveautés. Le mode Flash 3 Holes introduit des parties éclairs sur trois trous, parfaites pour des sessions rapides. Les amateurs de jeu en équipe pourront, eux, s’essayer au Scramble, qui enchaîne les meilleurs coups de chaque joueur, ou au Fourball 2 contre 2, où le score du duo repose sur le meilleur résultat du trou. Trois manières différentes de repenser la compétition, tout en gardant l’esprit du green.

Visuellement, le studio a revu sa copie. Les parcours Forest Parkland, Tropical Paradise et Golden Dunes ont été entièrement retravaillés. L’éclairage, la végétation et les textures gagnent en réalisme, donnant à chaque trou une atmosphère plus naturelle et immersive. Les greens paraissent plus denses, les reflets plus crédibles, et le sentiment d’y être plus fort que jamais.

La mise à jour introduit aussi un nouveau système de classement élaboré avec la Fédération Internationale d’eGolf (IEGF), basé sur les compétences réelles des joueurs. Un ajout bienvenu pour ceux qui aiment la compétition pure. Côté sensations, rien n’a été laissé au hasard : vitesse du club, angle d’impact, effet latéral ou rotation sont mesurés en temps réel, garantissant que chaque swing reste unique. Grâce au XTi Pro Launch Manager, il devient même possible d’analyser ses coups, de repérer les tendances et d’améliorer la régularité de son jeu au fil du temps.

Les possibilités ne manquent pas : entraînement au practice, défis de précision en mode WIPP (bois, fer, pitch, putt), parcours de minigolf plus décontractés, ou encore progression à travers des parcours mythiques comme St Andrews Old Course, Valderrama, Sunningdale Old ou Royal County Down. Certains se débloquent en jouant, d’autres sont disponibles à l’achat dans la boutique du jeu.

L’équipe n’a pas oublié le confort. Un menu principal redessiné, une meilleure prise en charge des swings gauchers et droitiers, et des fixations de manette optimisées viennent compléter la liste d’améliorations. L’expérience gagne en fluidité, en stabilité et en cohérence, autant pour les joueurs occasionnels que pour les mordus de golf.

« Cette mise à jour s’apparente presque à Golf 5 2.0 », résume Antonio Marín, PDG et cofondateur d’AAA Game Studios. « Nous avons ajouté une quantité de contenu exceptionnelle, tout en conservant ce réalisme qui fait la force du jeu. Les habitués du golf retrouveront leurs réflexes, et les nouveaux venus découvriront un niveau de fidélité rarement atteint en réalité virtuelle. »

La Playoff Edition de Golf 5 eClub sera disponible le 11 novembre 2025 sur Meta Quest, SteamVR et Pico 4. Elle proposera une localisation complète en français, anglais, espagnol, allemand, chinois, coréen et japonais.