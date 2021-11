Mario Golf: Super Rush : Wiggler, Maskass, 2 parcours et autant de modes inédits ajoutés par la mise à jour 4.0.0

Nintendo n'a pas lésiné sur le contenu gratuit pour Mario Golf: Super Rush depuis sa sortie. Toadette, New Donk City et les matchs classés avaient été ajoutés via la version 2.0, tandis que Koopa, Ninji et les circuits de Combe-aux-vents et Pikipalmes avaient suivi avec la 3.0. L'éditeur a déployé aujourd'hui un patch 4.0.0 qui regorge encore une fois d'ajouts.

Le roster s'agrandit ainsi avec les arrivées de Wiggler, un golfeur grand et puissant, et Maskass, un sportif du dimanche plus équilibré. Deux parcours sont aussi intégrés : Shelltop Sanctuary et All-Star Summit. Et il y a surtout deux modes inédits qui sont disponibles grâce à la mise à jour : Target Golf, qui invite en solo ou en multijoueur à viser des cibles depuis un unique point de départ pour remporter des points en s'en approchant le plus, et One-On, One-Putt, qui demande d'atteindre le green puis le trou en deux coups au maximum, un défi exclusivement solo.

Quelques éléments du gameplay sont équilibrés au passage : vous pouvez retrouver le changelog et davantage de détails sur les nouveautés en anglais à cette adresse.

