TEST de Mario Golf: Super Rush, ça swing au Royaume Champignon

Très appréciée des fans de Nintendo, la franchise Mario Golf n'a pas eu droit à un nouvel épisode depuis 2014 avec l'opus World Tour sur Wii U, autant dire une éternité. Fort heureusement, la licence revient sept ans plus tard avec Mario Golf: Super Rush sur Nintendo Switch, un titre avec des modes inédits, mais qui met toujours en scène les héros du constructeur japonais, avec un club de golf à la main. Retour gagnant pour la franchise ?

Mario Golf: Super Rush est loin d'être un jeu arcade, devenant parfois presque technique sur certains parcours.

Passons d'abord brièvement sur les graphismes de ce Mario Golf: Super Rush, pur produit Nintendo sur Switch. Pas de surprise ici, le titre est coloré et mignon, les environnements sont sympathiques, mais manquent de détails, le joueur arrive tout de même à reconnaître les différentes surfaces des parcours du premier coup d'œil et l'aventure nous fait voyager dans divers environnements pour varier les plaisirs. En mode Portable, les textures sont assez jolies et fines, même si un peu d'aliasing se devine autour des personnages, mais c'est très léger. Sur une TV, c'est globalement le même constat, l'aliasing n'est pas beaucoup plus prononcé, mais les textures sont un peu moins belles.

La grosse nouveauté de ce Mario Golf: Super Rush, c'est donc le mode Aventure golfique, un vrai mode scénarisé qui permet d'incarner notre propre Mii et de se lancer dans une quête pour devenir le meilleur golfeur, avec un peu de fantastique dans l'histoire. Une campagne en demi-teinte, qui sert surtout d'introduction au jeu et à son gameplay. Au fil de l'aventure, le joueur apprend les différentes techniques du golf, l'utilité des différents clubs, les coups spéciaux ainsi que les choses à faire et ne pas faire en fonction du terrain. Une introduction très complète, mais qui assomme le joueur d'un tas d'informations en début de partie. Il faut s'accrocher si vous n'y connaissez rien au sport, car Mario Golf: Super Rush est loin d'être un jeu arcade, devenant parfois presque technique sur certains parcours. Une fois le club en main, le joueur doit en effet choisir la trajectoire en fonction du vent, son club en fonction de la surface, gérer l'intensité du coup, donner un effet à la trajectoire de la balle et à sa retombée, déclencher un coup spécial si la barre d'énergie est remplie, bref, un tas d'éléments sont à prendre en compte pour chaque coup, le gameplay est complet et riche en nuances, mais il a souvent un aspect frustrant pour les joueurs voulant juste s'amuser avec une expérience ultra arcade, ce que n'est pas Mario Golf: Super Rush, d'autant que la courbe de difficulté joue un peu au yo-yo.

Dans ce mode Aventure golfique, le joueur incarne donc son Mii et se balade librement dans plusieurs petites régions habitées par les personnages de l'univers de Nintendo (essentiellement des Toad et des Maskass), avec des dialogues peu passionnants. Mais c'est là qu'il est possible de personnaliser son jeu de clubs et sa tenue, offrant de petits bonus sur le terrain. Le titre a un léger aspect de jeu de rôle, le joueur gagne en effet des niveaux en terminant des parcours, octroyant des points pour améliorer sa force, son endurance, sa vitesse, sa précision et la qualité des effets des tirs, au joueur de personnaliser son Mii selon son style de jeu. Et si l'histoire stagne quand même pas mal les premières heures, la dernière ligne droite est un festival de fan service dans le pur esprit Nintendo, c'est un régal.

Cette campagne introduit donc le gameplay, mais également les modes de jeu, Mario Golf: Super Rush n'en manque pas pour varier les plaisirs, avec surtout le Speed Golf. Si vous connaissez ce sport, vous savez que le but est de rentrer la balle dans le trou avec le moins de coups possible, mais le Speed Golf rajoute une dimension de jeu de course.

Le Speed Golf n'a rien de reposant et offre un suspense de tous les instants, c'est plutôt amusant.

Entre chaque coup, le joueur se déplace librement sur le terrain et doit foncer vers sa balle pour jouer le coup suivant, ramassant au passage des pièces et des cœurs qui redonnent de l'endurance, une jauge à bien surveiller pour courir et même sprinter, chaque personnage ayant un effet de sprint différent qui peut gêner les adversaires, eux aussi présents sur le terrain. Dans ce mode, chaque coup rajoute 30 secondes au compteur final, il faut donc courir vite et tirer précisément, le Speed Golf n'a rien de reposant et offre un suspense de tous les instants, c'est plutôt amusant. Les coups spéciaux, également liés aux différents personnages, peuvent quant à eux également influer, avec par exemple une explosion à la retombée de la balle, qui peut éjecter au loin celle des adversaires. Des coups à utiliser avec minutie (il faut d'abord remplir sa barre d'énergie), mais qui peuvent changer l'issue d'un parcours s'ils sont bien utilisés. Autre mode additionnel, le Golf mêlée, où les joueurs sont lâchés dans une arène de neuf trous, avec comme objectif d'en remporter trois le plus rapidement possible. Et chaque trou gagné par un joueur le fait disparaître, obligeant les adversaires à opter pour un autre trou. Là encore, c'est un peu stratégique et terriblement efficace entre amis. Car oui, Mario Golf: Super Rush peut être joué jusqu'à quatre joueurs sur le même écran. Comme si cela ne suffisait pas, des Défis en solo sont là pour s'entraîner sur les différents parcours afin de réaliser le meilleur score en fonction des trous ou du temps, idéal pour se faire la main avant de se lancer dans des parties en ligne.

Enfin, sachez que si Mario Golf: Super Rush se joue très bien à la manette ou aux Joy-Con, il est possible de détacher ces derniers de la Switch pour profiter de leur reconnaissance de mouvements et se prendre pour un vrai golfeur. Le joueur fait face à sa TV ou sa Switch posée sur une table et swing comme un pro, mais si la reconnaissance est plutôt efficace, il faut beaucoup de précision et d'entraînement pour arriver à effectuer un coup parfait, là où de simples boutons permettent d'y arriver facilement. Une option de commandes amusante quelques minutes dans les matchs libres, mais pas plus. De toute façon, cette option n'est même pas disponible dans le mode Aventure golfique.

Alors, que penser de ce Mario Golf: Super Rush ? Eh bien, le jeu de Nintendo est plutôt sympathique, mais à trop vouloir rajouter de commandes pour proposer un gameplay réaliste, le titre oublie parfois d'être totalement fun et décomplexé. Oui, c'est mignon et coloré, oui, c'est rigolo de voir Mario, Peach, Harmonie, Bowser ou encore Waluigi effectuer des coups spéciaux impressionnants et foncer sur le terrain avec des animations loufoques, mais le joueur doit rester constamment dans sa partie à visualiser le prochain coup, gérer la trajectoire et les effets pour atteindre le trou et remporter la victoire. Heureusement, cela ne vaut que pour le mode Aventure golfique, au scénario très banal et convenu, mais faisant office de longue introduction au jeu, car après ça, le joueur passe son temps dans les matchs libres entre amis ou en ligne pour s'amuser de temps en temps. C'est la recette Nintendo et elle est très bien appliquée dans Mario Golf: Super Rush.

