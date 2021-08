Mario Golf: Super Rush, Toadette et d'autres nouveautés arrivent avec une mise à jour gratuite

C'est en juin dernier qu'est sorti Mario Golf: Super Rush, un épisode original qui a peiné à satisfaire la presse internationale, mais s'est tout de même déjà écoulé à au moins 1,34 million d'exemplaires à travers le monde. Tout comme pour d'autres de ses productions sur Switch, Nintendo va assurer l'avenir à moyen terme de son jeu en diffusant des mises à jour rajoutant du contenu, et la première d'entre elles sera diffusée pas plus tard que demain, comme nous venons de l'apprendre.

????️ Une mise à jour gratuite de #MarioGolf: Super Rush arrive demain.



✔️ Nouveau mode : matchs classés

✔️ Nouveau personnage : Toadette

✔️ Nouveau parcours : New Donk City

✔️ Amélioration des commandes par mouvements



D'autres mises à jour sont à prévoir cette année ! pic.twitter.com/uiViRCEoD2 — Nintendo France (@NintendoFrance) August 5, 2021

Trois nouveautés sont annoncées par l'intermédiaire d'un message et d'une vidéo diffusés sur les réseaux sociaux. Nous pourrons donc prendre part à des matchs classés en ligne et nous amuser en incarnant Toadette, qui avait auparavant débuté sa carrière de golfeuse dans Mario Golf: World Tour sur 3DS, en plus de découvrir un parcours inédit et urbain, New Donk City. Clairement, les assets semblent avoir été repris tels quels de Super Mario Odyssey. Les commandes gyroscopiques nous demandant de reprendre les gestes réels du golf vont elles être améliorées, reste à savoir à quel point.

D'autres mises à jour de ce type sont d'ores et déjà prévues cette année, vous aurez donc d'autres occasions de relancer Mario Golf: Super Rush, qui est vendu 44,95 € sur Amazon.

