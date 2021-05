Mario Golf: Super Rush, personnages jouables et modes de jeu, Nintendo nous dit tout en vidéo

Même si la discipline était présente dans Mario Sports Superstars sur 3DS, le dernier vrai jeu de golf avec Mario et ses amis remonte à 2014 avec Mario Golf: World Tour, autant dire que c'était une autre époque. Bonne nouvelle, les possesseurs d'une Switch vont pouvoir s'adonner à ce loisir dans Mario Golf: Super Rush, une nouvelle exclusivité Switch qui avait été dévoilée lors du Nintendo Direct de février, date de sortie et premiers visuels à l'appui. Alors qu'il est attendu le mois prochain, sa promotion n'avait pas encore commencé et l'éditeur ne va semble-t-il pas en faire des tonnes, puisque voici d'ores et déjà un long trailer overview résumant tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Pour parvenir à mettre la balle dans le trou, tous les moyens seront bons et diverses techniques et fonctionnalités seront à notre disposition pour nous y aider, du coup incurvé à celui avec effet en passant par la jauge de puissance et le scanner. Il faudra bien étudier le terrain afin d'être le plus efficace et précis possible. Dans tous les cas, les commandes sont vantées comme simples à prendre en main. Les fonctionnalités gyroscopiques des Joy-Con seront elles employées afin de nous faire swinguer dans notre salon alors que notre avatar virtuel reproduira nos mouvements, espérons que la précision sera vraiment de mise.

Plus intéressant, nous avons enfin droit à une liste des personnages jouables, au nombre de 16, sans compter l'avatar Mii, qui disposeront tous de techniques leur étant propres. Voici les noms des heureux élus, ceux faisant leur toute première apparition au sein de la licence étant mis en gras :

Roi Bob-omb ;

; Peach ;

Wario ;

Mario ;

Bowser ;

Luigi ;

Waluigi ;

Pauline ;

Donkey Kong ;

Toad ;

; Yoshi ;

Harmonie ;

Bowser Jr. ;

Bill Dozer ;

; Boo.

Du côté des modes de jeu, jouables en solo ou jusqu'à quatre joueurs en local et en ligne (à condition d'être abonné au Nintendo Switch Online), la plus grosse nouveauté donnant son nom au jeu sera le Speed golf, consistant à jouer sans attendre notre tour et se résumant donc à une course de vitesse à qui mettra la balle dans le trou en premier. Des objets pourront booster notre endurance pour arriver à nos fins, un Sprint spécial propre à chaque personnage permettra d'être plus rapide durant quelques instants tout en envoyant bouler la concurrence et un Coup spécial offrira diverses propriétés à la balle là aussi selon l'utilisateur, tandis que des obstacles variés seront disposés sur notre chemin.

Si cela ne vous suffit pas, le Golf mêlée proposera une version plus musclée du Speed golf avec pas moins de neuf trous actifs à la fois, le but étant d'arriver à rentrer trois balles avant tout le monde. Et outre le mode de jeu standard, l'Aventure golfique nous fera utiliser notre Mii qui devra progresser au fil d'un scénario visant à le faire devenir professionnel, avec un système d'expérience à engranger et des discussions avec des PNJ pouvant nous donner des défis à réaliser. Notre Mii sera ensuite utilisable en multijoueur face aux joueurs du monde entier. Enfin, tout ça prendra place à travers six terrains inspirés des environnements des jeux Mario, entre parcours classiques et ceux ayant des obstacles pour nous compliquer la tâche.

La date de sortie de ce Mario Golf: Super Rush est fixée au 25 juin sur Switch, vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 44,99 €. Des visuels sont aussi disponibles en page suivante.