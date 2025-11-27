The 9th Charnel : une date de sortie pour le cauchemardesque jeu d'horreur psychologique

Avis aux amateurs d'univers terrifiants: préparez-vous à plonger au cœur d'un univers cauchemardesque ! The 9th Charnel, le prochain jeu d'aventure horrifique psychologique, sortira le 30 janvier 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. The 9th Charnel sera disponible en versions physique et digitale.

Pour célébrer l'annonce de la date de sortie, une toute nouvelle bande-annonce est dévoilée, offrant un aperçu détaillé d'un monde gouverné par des forces sinistres, doté d'une atmosphère oppressante et d'énigmes incroyables ainsi que des rencontres effrayantes que devront affronter les joueurs.

Développé par le studio individuel Saikat Deb Creations et édité par SOEDESCO, The 9th Charnel propose une narration unique, racontée à travers les perspectives de plusieurs personnages, chacun d'entre eux étant piégé dans un monde déformé par des idéologies sectaires dangereuses. Inspiré des classiques du genre horrifique, le jeu mêle exploration, infiltration et combats armés, tandis que les joueurs découvrent les mystères glaçants qui se cachent au cœur de cet univers oppressant.

L'histoire met en scène Michael et son équipe de scientifiques spécialisés en génétique qui se trouvent bloqués dans une vallée isolée lors d'une expédition de terrain. Alors que Michael part à la recherche de ses collègues disparus, il se est entraîné dans un terrifiant enchevêtrement de cérémonies fanatiques, de rituels oubliés et de forces maléfiques. Tout au long de son voyage, les joueurs découvriront les histoires croisées de plusieurs personnages captivants, chacun marqué par ses propres secrets, peurs et motivations.

À propos de The 9th Charnel





The 9th Charnel est un jeu d'horreur psychologique et de survie à la première personne. Plongeant les joueurs dans une atmosphère riche et oppressante, le jeu promet une expérience de survie angoissante et désespérée. En explorant les nombreux mystères de ce monde, il vous faudra survivre — que ce soit par la discrétion ou par les armes.

Caractéristiques principales





Explorez un monde empli de terreur et de suspense en découvrant une narration émotionnellement intense.

Décelez des indices cachés et révélez un savoir oublié, le tout servi par des graphismes cinématographiques réalistes et une bande-son immersive et envoûtante.

Découvrez les histoires de personnages intrigants, chacun guidé par ses propres secrets, peurs et motivations.

Survivez aux horreurs en gérant vos ressources, en récupérant des provisions et en faisant des choix difficiles.

Déjouez les plans de vos ennemis grâce à la discrétion, à l'astuce et à votre capacité d'évasion — puis, quand la tension est à son comble, accédez aux armes pour riposter lorsque tout le reste échoue.

En attendant The 9th Charnel, vous pouvez retrouver Dollhouse: Behind The Broken Mirror à 20,99 € (-30 %) chez Leclerc.