World of Warcraft: Midnight dévoile sa date de sortie, voici toutes les infos

Préparez-vous à affronter Xal’atath la messagère et son armée du Vide dans World of Warcraft: Midnight dès le 3 mars 2026 à 0 h 00 (heure de Paris). Les personnes qui ont acheté une édition de l’extension Midnight pourront profiter de l’accès anticipé au système de logis à partir du 3 décembre 2025.

Obtenez votre accès anticipé au logis et rentrez à la maison le 3 décembre !





Avec la sortie de la mise à jour du prologue de Midnight, « L’avertissement », les joueurs et les joueuses qui ont acheté une édition de l’extension Midnight pourront rejoindre un quartier, choisir une maison et commencer à la personnaliser avec l’accès anticipé au logis ! Si vous ne possédez pas encore Midnight, pas d’inquiétude. Vous pourrez tout de même commencer à obtenir des décorations via divers hauts faits et activités ou en les achetant dans des commerces aux quatre coins d’Azeroth. Pour en savoir plus, lisez notre article dédié.

Votre nouveau foyer sur Azeroth vous attend !

Préachetez World of Warcraft: Midnight – L’aventure vous rappelle chez vous





Améliorez votre expérience de jeu





Accès anticipé au système de logis

Bâtissez votre demeure idéale sur Azeroth avec la mise à jour de contenu « L’avertissement », qui sert de prologue à l’intrigue de Midnight. L’accès anticipé vous offre un avant-goût privilégié : explorez, aménagez et décorez votre logis avec une sélection limitée d’options en attendant l’ensemble complet disponible au lancement de l’extension.

Éléments de décoration de logis de Midnight

Décorez votre nouveau foyer sur Azeroth grâce aux éléments de décor sur le thème de Midnight, tels que la rotonde imprégnée de Lumière, la rotonde corrompue par le Vide, la fontaine imprégnée de Lumière, la fontaine corrompue par le Vide et quatre portraits de personnages iconiques.

Surgisseur de Lumière du Vide

Embrassez la Lumière et le Vide en sillonnant les cieux sur la monture volante Surgisseur de Lumière du Vide, dont l’apparence change grâce à des effets visuels uniques !

Sésame amélioré pour le niveau 80

Préparez-vous pour Midnight avec ce Sésame amélioré, idéal pour commencer votre progression en Quel’Thalas.

Transmogrifications, montures, mascottes et plus !

Obtenez les ensembles de transmogrification d’arpenteur de Lumière et d’arpenteur du Vide, les montures volantes Faucon-dragon aile de Lumière et Faucon-dragon aile du Vide, les mascottes faucons-dragons Soubrespoir et Tristeplumes, des deniers supplémentaires et 30 jours de temps de jeu.

Choisissez votre édition





Epic Edition





L’Epic Edition contient toutes les fonctionnalités de l’Heroic Edition, ainsi que des avantages supplémentaires. Vous recevrez un accès à la bêta et 3 jours d’accès anticipé à Midnight, ainsi que 30 jours de temps de jeu. Cette édition inclut les mascottes Soubrespoir et Tristeplumes, la monture volante Surgisseur de Lumière du Vide aux effets chromatiques dynamiques, la monture volante Faucon-dragon aile du Vide, et l’ensemble de transmogrification grande tenue d’arpenteur du Vide. Vous débloquerez aussi le pack de logis de Midnight, comprenant des rotondes, des fontaines et des tableaux de personnages emblématiques pour personnaliser votre demeure sur Azeroth. Vous recevrez également 2 000 deniers à dépenser au Comptoir.

Heroic Edition





Cette édition inclut tout le contenu de la Base Edition, ainsi que des bonus supplémentaires. Vous obtiendrez la monture volante Faucon-dragon aile de Lumière et l’ensemble de transmogrification grande tenue d’arpenteur de Lumière pour personnaliser votre personnage. Vous recevrez également un total de 1 000 deniers à dépenser au Comptoir.

Base Edition





Cette édition inclut World of Warcraft: The War Within, l’accès anticipé au nouveau système de logis et un Sésame amélioré pour le niveau 80 avec équipement supérieur et de la réputation, tout pour bien démarrer votre périple dans Midnight. Vous recevrez également un total de 500 deniers à dépenser au comptoir.

Inscrivez-vous à la bêta de Midnight





Les inscriptions à la bêta de Midnight sont ouvertes. Pendant toute la durée du test, nous inviterons des vétérans de la communauté, des journalistes, des responsables de sites de fans ainsi que l’entourage proche des équipes de Blizzard à tester l’extension à venir et à nous donner leur avis. Les personnes ayant acheté ou effectué la mise à niveau vers l’Epic Edition de Midnight bénéficieront également d’un accès immédiat à la bêta.

Les joueurs et joueuses qui auront la chance de participer à la bêta recevront un e-mail les invitant à télécharger le client de jeu directement depuis l’application de bureau Battle.net. Les personnes ayant acheté l’Epic Edition pourront également recevoir des notifications par e-mail. Comme toujours, méfiez-vous des tentatives d’hameçonnage. Si vous avez un doute sur l’authenticité de votre invitation, connectez-vous à votre compte Battle.net pour vérifier que vous disposez bien d’une licence pour la bêta de Midnight (dans la gestion de vos comptes de jeu).

Vous pouvez précommander World of Warcraft: Midnight en édition collector à 139,99 € sur Amazon.