World of Warcraft: Midnight, le système de housing arrivera très vite !

Blizzard nous avait donné rendez-vous hier soir pour assister à une présentation dédiée à World of Warcraft: Midnight, la prochaine extension de son MMORPG. Alors que les fans attendaient de découvrir la date de sortie, le studio a préféré mettre l'accent sur les fonctionnalités qui arriveront dans les prochains mois, notamment le système de logis, ou housing. L'édition collector a également été officialisée.

Hier soir, l’équipe de World of Warcraft a partagé une nouvelle présentation détaillée qui précise davantage les fonctionnalités principales du prochain chapitre de la saga de l’Âme-monde, Midnight. Parmi les fonctionnalités clés de Midnight se trouve le système de logis. L’équipe a officiellement annoncé que les personnes possédant l’extension pourront bénéficier de l’accès anticipé au système de logis à partir du 3 décembre ! Retrouvez la rediffusion de cette présentation dès maintenant sur la chaine YouTube de Warcraft :

Juste après la présentation détaillée, Ion Hazzikostas (directeur principal du jeu), Paul Kubit (directeur associé du jeu) et Maria Hamilton (directrice de la conception) ont rejoint Randy Jordan (responsable de la communauté) pour une session spéciale de questions-réponses en direct, au cours de laquelle l’équipe a répondu aux interrogations de la communauté au sujet de Midnight. Cette session est également disponible en rediffusion.

L’équipe a également annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, les fans de World of Warcraft pourront précommander l’édition collector physique de Midnight comprenant un livre d’illustrations, un pin’s, une réplique du cœur obscur ainsi que l’Epic Edition du jeu et l’ensemble des bonus en jeu associés. Vous pouvez précommander l'édition collector de World of Warcraft: Midnight à 139,99 € sur Amazon.