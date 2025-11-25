Le patron d'Epic Games (Fortnite) s'inquiète de l'IA générative, pour une raison bien précise

L'intelligence artificielle générative est sur toutes les lèvres. Cette nouvelle technologie est partout, facilement accessible, parfois pratique, mais souvent critiquée. Non respect des droits d'auteur, désastre écologique, licenciements, désinformation, l'IA générative est loin d'être une technologie parfaite, mais d'autres problèmes sont plus discrets. Depuis plusieurs années, les cartes graphiques de NVIDIA sont vendues à prix particulièrement élevé. D'abord utilisées pour le minage de cryptomonnaies, les GPU servent désormais à alimenter d'énormes serveurs pour l'IA générative. En clair, les prix ne sont pas prêts de baisser, mais voilà que le prix d'un autre composant grimpe en flèche.

Le prix de la RAM explose





Si vous voulez monter votre propre PC, vous avez sans doute remarqué que le prix des barrettes de RAM (la mémoire vive) a explosé ces dernières semaines. De manière générale, comme le rappelle Windows Central, la RAM est partout : ordinateurs, consoles de jeux, Smart TV, smartphones, etc. La hausse de prix ne touche pas que les gamers et elle a une explication toute simple : les constructeurs de RAM fournissent en priorité les firmes derrière l'IA générative (OpenAI, Oracle, Microsoft, Google, Amazon, etc.), ne laissant que des miettes aux consommateurs. Selon Windows Central, « Samsung, SK Hynix et Micron contrôlent à eux trois environ 90 % du marché ».

Le prix en constante évolution de la RAM pose également problème aux constructeurs. C'est pour cette raison que Microsoft a tardé à officialiser le prix des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X. Idem pour la Steam Machine de Valve, qui n'a toujours pas de prix de vente officiel. Selon certaines rumeurs, plusieurs constructeurs, comme Microsoft, feraient des stocks de RAM pour produire les Xbox Series X|S, mais ils ne sont pas éternels et le prix des consoles pourrait encore augmenter à l'avenir.

Le patron d'Epic Games (Fortnite) s'inquiète





Sur X (ex-Twitter), Tim Sweeney a tiré la sonnette d'alarme. Le PDG d'Epic Games a réagi au message d'un internaute qui montrait son achat de 64 Go de RAM DDR5 à 260 $ il y a quatre semaines. Le même produit coûte aujourd'hui près de 500 $. Tim Sweeney déclare :

La hausse des prix de la RAM va poser un réel problème au jeu haut de gamme pendant plusieurs années. Les usines réorientent leur production de DRAM de pointe vers les besoins de l'IA, où les centres de données surenchérissent largement sur les fabricants d'appareils grand public.

Tim Sweeney enfonce là des portes ouvertes, surtout en publiant ce message X/Twitter : un réseau social bien connu pour Grok, une IA répondant aux nombreuses questions des internautes. Mais le PDG d'Epic Games a un peu plus de poids que les simples consommateurs, reste à savoir si ce message fera bouger les choses.

Si vous voulez vraiment monter votre PC, de nombreuses barrettes de RAM sont disponibles sur Cdiscount.