Final Fantasy : un nouveau jeu annoncé, voici les premières infos

La franchise Final Fantasy n'est pas près de disparaître, mais en attendant de découvrir l'inévitable Final Fantasy XVII ou le dernier volet de la trilogie de remakes de Final Fantasy VII, Square Enix dévoile cette semaine un nouveau titre, issu de la franchise Final Fantasy Dissidia, qui fait la part belle aux combats.

Un nouveau Dissidia Final Fantasy annoncé





Dissidia Duellum Final Fantasy sera une nouvelle fois un jeu de versus fighting, la première bande-annonce ci-dessous nous montre déjà des combats en 3 contre 3. Une mécanique de Bravoure est également teasée, permettant aux personnages de déchaîner leur puissance. Dissidia Duellum Final Fantasy prendra place dans un Tokyo moderne et urbain. Tetsuya Nomura, producteur créatif du jeu, commente :

Duellum est le sixième volet de la série et, comme vous pouvez le constater à partir du décor du monde et des visuels, il s'agit d'un autre titre ambitieux regorgeant de nombreuses nouvelles promesses et de moyens pour l'équipe de développement de se mettre au défi.

Quand sortira Dissidia Duellum Final Fantasy ?





Dissidia Duellum Final Fantasy sortira sur mobiles sous iOS et Android en 2026. Les fans peuvent déjà s'inscrire pour participer à une bêta fermée. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 octobre, la bêta aura lieu du 7 au 14 novembre, uniquement sur Android. Espérons que ce nouvel opus rencontre un plus gros succès que Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia, abandonné en début d'année dernière.

Si vous jouez sur consoles, vous pouvez acheter Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles à 49,99 € chez Leclerc.