TEST ROG Xbox Ally X : la puissance d’une Xbox dans la paume de la main ?

C’est une première dans l’histoire du jeu vidéo moderne ! En effet, Microsoft et ASUS ont décidé d’unir leurs forces pour donner naissance à la ROG Xbox Ally X, une machine hybride à mi-chemin entre le PC de gamer et la console portable estampillée Xbox. L’idée ici ? Permettre de profiter de toute la puissance d’un PC sous Windows tout en retrouvant l’écosystème Xbox et ses services ; Game Pass, Cloud Gaming, interface familière, etc. Une ambition XXL dans un format de console portable, donc. Nous avons la machine entre nos mains, il est temps de vous livrer nos impressions sur cette nouvelle plateforme. Prenez un café, posez-vous confortablement, car il y a pas mal de lecture aujourd’hui !

Un bel équilibre entre modernité et sobriété.

Dès la première prise en main, la Xbox ROG Ally X donne le ton. Nous avons là un design noir mat qui respire la sobriété et la maturité. Fini le blanc un peu « jouet » des toutes premières Ally, place à une allure plus sérieuse, presque intimidante. La belle inspire confiance, même si elle reste en plastique ; sans craquements suspects au passage. Ce n’est pas du métal brossé, certes, mais l’ensemble est propre, avec cette impression d’avoir un vrai petit concentré de puissance entre les mains. Cependant, difficile d’ignorer cette petite impression de « cheap » qui plane dès que nous grattons la surface. Le plastique, bien qu’ajusté avec soin, n’a pas le grain ni la densité que nous attentions d’un appareil à ce tarif. Nous sentons que la priorité a été donnée à la légèreté et à la performance interne, plutôt qu’au prestige des matériaux. Un petit rappel que, derrière le look sérieux, la Xbox ROG Ally X reste une machine avant tout pensée pour jouer, pas pour frimer sur une étagère.

En parlant de poids, il a légèrement augmenté, conséquence logique de la batterie plus costaude et du châssis renforcé. Pourtant, l’équilibre reste bon. Rien ne tire vers l’avant ni vers l’arrière, et la répartition du centre de gravité est bien pensée. L’engin tient bien, même sur de longues sessions, sans donner cette sensation d’écraser les poignets que nous pouvons redouter sur les consoles portables musclées. Nous sentons que le design a été réfléchi, que chaque courbe sert à quelque chose, et ça, ça fait plaisir.

Les grips arrière, eux, sont plus marqués, plus larges, ils contribuent clairement au confort général. Dommage qu’ils sonnent un peu creux et que la texture manque de grain. Le toucher est très lisse, presque trop, ce qui donne parfois l’impression de manipuler un prototype haut de gamme... en plastique recyclé. C’est agréable au regard, un peu moins au toucher. Rien de rédhibitoire, mais sur une machine de ce prix, nous aurions aimé un matériau plus dense, un peu plus « premium » sous les doigts. Visuellement, la Xbox ROG Ally X trouve un bel équilibre entre modernité et sobriété. Pas de LED agressives ni de fioritures inutiles. L’esprit gamer est là, mais contenu. L’ensemble reste classe, dans la lignée des accessoires Xbox récents. Bref, elle ne cherche pas à en mettre plein la vue, mais plutôt à convaincre par sa cohérence et sa finition. Une allure de console qui sait ce qu’elle fait même si, sous certains angles, ce petit côté plastique trahit encore ses origines de machine hybride entre PC et console.